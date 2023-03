Sex/Life 2, perché Brad appare in poche scene? Il motivo

I fan di Sex/Life l'hanno notato subito. Brad, il personaggio più affascinante della serie Netflix che racconta il desiderio femminile e non ha paura di parlare di sesso, è apparso pochissimo nella seconda stagione. Uno dei personaggi principali del titolo Netflix che ha rivoluzionato il modo di raccontare l'amore e il sesso, nel capitolo 2 della serie ha dovuto accontentarsi di essere presente solo in poche scene. Ma come mai Sex/Life ha dovuto rinunciare alla presenza costante di Adam Demos, l'attore che nella serie veste i panni di Brad, l'ex fidanzato bello e dannato di Billie? A dare una risposta alle domande dei fan è stato lo stesso attore, compagno nella vita reale di Sarah Shahi che interpreta Billie.

Sex/Life 2, come mai Adam Demos è apparso meno. Il motivo

Che Adam Demos sia apparso come meno stabilità nella seconda stagione di Sex/Life pur essendo un personaggio principale è un dato di fatto ma in tanti di stanno chiedendo come mai. A chiarire come stanno i fatti è lo stesso attore australiano che, in un'intervista con The Hollywood Reporter, ha svelato i motivi di questa sua assenza sul set e come mai appaia così poco in Sex/Life 2.

"Credo che per favorire la trama di Billie e Majid - il nuovo amore della protagonista della serie nella seconda stagione di Sex/Life - Brad non poteva essere sempre presente come nella precedente stagione. Anche se questa è una domanda da fare ai creatori della serie io posso dire che è bello che i fan notino la tua assenza. Ho capito, però, che perché queste storie funzionino devi lasciargli prendere una propria forma e avere una propria vita. Non è poi così brutto sperimentare cose diverse anche se quando è stata creata la seconda stagione si sapeva già come sarebbe dovuta finire".

(Spoiler!)

Con queste parole, infatti, Demos si riferisce proprio al finale tra Billie e Brad nella seconda stagione di Sex/Life. I due, infatti, finiscono insieme dopo aver messo una pietra sopra il loro passato, anche se Brad farà un figlio con un'altra donna e Billie si frequenterà per un po' con un amico stretto di Brad. I due, però, si appartengono e alla fine non potranno che sposarsi e costruire una loro famiglia.

"Aveva senso che il pubblico potesse seguire il percorso di Billie e Majod e apprezzare questo nuovo amore e le sue nuove avventure. Dopotutto, non si poteva avere sempre Brad intorno ogni volta, non avrebbe avuto senso".