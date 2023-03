Sex/Life 2, la spiegazione del finale

Sex/Life ha appena fatto il suo debutto su Netflix con sei nuovi episodi pronti a raccontare e indagare, ancora una volta, tutto il bello e il brutto dell'amore e del sesso. Questa serie che ha subito fatto scalpore dopo la prima stagione per aver dato voce a un punto di vista femminile raccontando il desiderio sessuale e quello relazionale delle donne, è tornata con un nuovo capitolo pronto a stupire e, soprattutto, a far riflettere. Ma come si è conclusa questa seconda stagione di Sex/Life? Qual è stato il cliffhanger finale e a che punto della loro vita abbiamo lasciato i suoi protagonisti? Scopriamolo insieme.

Come finisce Sex/Life 2, la spiegazione

La seconda stagione di Sex/Life è stato un viaggio pieno di alti e bassi, momenti romantici e altri decisamente più realistici, tante scene di sesso ma, ancora di più, tante scene d'amore. Nel nuovo capitolo di Sex/Life i protagonisti della serie hanno fatto un lungo viaggio per arrivare a scoprire se stessi, ritrovare la propria identità e riscoprire cosa vuol dire essere felici e, soprattutto, al posto giusto con la persona giusta. Nell'ultimo episodio di Sex/Life 2, infatti, vediamo Billie riappropriarsi di se stessa e del suo ruolo di mamma e donna. Per la prima volta nella sua vita non ha paura di stare da sola, infatti, capisce che si trova nel momento giusto per lasciar andare gli uomini e dedicarsi completamente a se stessa e ai suoi figli. Dopo l'incidente con il suo ultimo fidanzato Majid, per colpa del quale suo figlio Hudson si è perso per le strade di New York, Billie ha capito di non voler più dividere la sua vita in due parti distinte, quella di donna e quella di mamma ma di voler essere se stessa completamente senza la paura di mostrarsi con i jeans, le sneakers e la maglietta sporca di marmellata. Così lascia Majid, finisce di scrivere la sua tesi, si trasferisce a New York con i suoi bambini e si laurea con una tesi sul sesso e la vita. Intanto Sasha decide di scegliere l'amore sulla carriera ed è pronta a lasciare New York per trasferirsi a Singapore con Kam ma lui decide di restare con lei a New York e i due, alla fine, si sposano. Intanto Cooper, dopo aver attraversato un periodo buio e aver fatto un incidente che gli è quasi costato la vita, ha deciso di fare ammenda, smettere di bere e ritrovare se stesso. Così è tornato dalla sua ex fidanzata Emily capendo che era lei la donna della sua vita e ha deciso di chiederle di sposarla. Dopo il divorzio il suo rapporto con Billie è migliorato e ora i due vivono la loro famiglia allargata con serenità. E in quanto a Billie, beh, Brad, che intanto è diventato papà, è tornato nella sua vita e dopo averle dichiarato il suo amore i due sono finalmente tornati insieme e si sono sposati. Colpo di scena finale, Billie è incinta.