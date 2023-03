Sex/Life 2, la scena di nudo integrale stuzzica i fan: "Quel pene è vero o finto?"

Dal suo debutto su Netflix lo scorso 2 marzo, la seconda stagione di Sex/Life ha subito fatto parlare di sé. Questo titolo Netlfix, tra i più seguiti dal pubblico a livello internazionale, è riuscita a portare sullo schermo un piccante ma allo stesso tempo anche profondissimo racconto del desiderio femminile parlando di sesso come non accadeva dai tempi di Sex and the City e spingendosi, forse, anche un po' più in là. Ma a colpire di più il pubblico, oltre alle innumerevoli scene hot di questa nuova stagione della serie con Adam Demos e Sarah Shahi come protagonisti, è stata una scena in particolare e non una a caso, una scena di nudo frontale integrale che ha mostrato il pene di uno dei personaggi della serie, quello di Devon (il personaggio interpretato da Jonathan Sadowski) il migliiore amico di Cooper che, dopo aver subito un brutto incidente stradale nel bel mezzo di un rapporto orale, per cui ha letteralmente perso il pene, mostra a tutto il pubblico di Netflix i risultati della sua ricostruzione.

Perché dovreste guardare Sex/Life?

Le parole della creatrice della serie

Ma dalla messa in onda di questa scena, tutti ma proprio tutti, non hanno fatto altro che chiedersi una cosa: "Quel pene è vero o finto"?. Spesso, infatti, nelle produzioni cinematografiche si utilizza il cosiddetto "stunt cock", cioè un pene finto. Ma quello mostrato in Sex/Life 2, dunque, è vero o finto? A venirci in aiuto per risolvere questo mistero è la creatrice della serie, Stacy Rukeyser che ha rivelato a Cosmopolitan Uk che lei e gli sceneggiatori della serie adorano i colpi di scena e creare momenti cosiddetti OMG da TikTok.

"Devon è stato un personaggio "cattivo" nella seconda stagione di Sex/Life - ha affermato Stacy -. Una sorta di diavolo sulla spalla di Cooper che l'ha portato sulla cattiva strada tradendo la moglie Trina e influenzando negativamente Cooper e gli uomini che si comportano così vengono puniti, in questo caso, si fanno staccare il pene a morsi nel bel mezzo di un incidente stradale"

La spiegazione del finale di Sex/Life 2

E sul pene vero o finto, Rukeyser ha chiarito le cose: "Non lo diremo mai, ripeto quello che aveva detto Adam Demos, anche lui protagonista di un nudo frontale nella prima stagione di Sex/Life: 'Un gentiluomo non lo dice mai'".

Quindi il dubbio resta e resterà per sempre.