Sex/Life 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Sex/Life è appena tornata su Netflix con sei nuovi episodi. Una seconda stagione che si preannuncia già un successo, dopo il fenomeno scoppiato con l'uscita del primo capitolo di serie. Ma se oggi tutti sono impegnati a guardare le nuove puntate di Sex/Life 2 noi ci stiamo già chiedendo se ci sarà o meno un terzo capitolo di serie, se il racconto della vita amorosa di Billie continuerà oppure si fermerà per sempre qui. Se siete curiosi di scoprirlo, questo articolo è per voi.

Cosa possiamo aspettarci da Sex/Life 3

(Spoiler!)

Sono tante le strade che potrebbe intraprendere un nuovo capitolo di Sex/Life che, per ora, non è ancora stata confermata da Netflix. Dopotutto la seconda stagione della serie si conclude con un finale appagante e apparentemente chiuso ma che potrebbe lasciare spazio a nuovi risvolti di trama, nuovi racconti e una prospettiva nuova su ognuno dei personaggi. Dopo l'happy ending, dopotutto, c'è sempre la vita che va avanti e perché non raccontare com'è questa quando si ha affianco la persona giusta, quella che ci sarebbe dovuta essere fin dall'inizio. Quindi, presumibilmente, un terzo capitolo di Sex/Life potrebbe affrontare i problemi della vita di coppia dopo il matrimonio con l'uomo dei propri sogni, se il problema stava nella scelta del partner o se, alla fine, come esseri umani, non siamo mai contenti di ciò che abbiamo. Cosa accade, poi, quando nasce un figlio all'interno di una famiglia allargata? Si perde la scintilla? Sono tanti gli spunti narrativi che potrebbero essere affrontati, bisogna solo aspettare di vedere se Netflix avrà voglia di portare avanti questo titolo oppure no.

Quando esce Sex/Life 3 su Netflix

Nel caso in cui dovesse essere rinnovata, Sex/Life 3 potrebbe debuttare su Netflix nel 2024.