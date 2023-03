Sex/Life, scoppia la passione (anche nella vita vera), Billie e Brad stanno insieme

Sembrava un po' strano il fatto che Sarah Shahi, la protagonista del fenomeno Netflix Sex/Life, riuscisse ad avere una chimica così forte sul set e interpretare scene di sesso con tale disinvoltura e passione insieme alla sua co-star Adam Demos, senza avere con un trasporto emotivo. La grande passione tra i due, dopotutto, è il fulcro dell'intera narrazione, il fuoco che tiene in piedi per ben due stagioni le storyline dei due protagonisti della serie, Billie e Brad. Ma riuscire ad avere un coinvolgimento così credibile in camera, senza alcun tipo di legame emotivo, non è poi così facile e mai scontato. Per Adam Demos e Sarah Shahi, però, è una passeggiata perché i due, per grande gioia dei fan di questa serie erotica Netflix, stanno insieme anche nella vita vera. Ebbene sì, se non lo sapevate, Billie e Brad sono una coppia anche nella realtà e sembra proprio che i loro due interpreti, Demos e Shahi siano più innamorati che mai. In un'intervista con People, infatti, Demos ha rivelato quanto ammiri la sua fidanzata e co-star e quando la consideri una vera e propria "dea". Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa coppia di bellissimi di Hollywood.

Sex/Life: la romanticissima dedica di Adam Demos a Sarah Shahi

I due attori, conociuti proprio sul set di Sex/Life, hanno ufficializzato la loro relazione nel 2021 e sembrano essere più innamorati che mai. Adam, infatti, ha rivelato cos'è stato che l'ha fatto innamorare di Sarah: "Il suo cuore, in primis, la sua gentilezza e praticamente tutto di lei". "Sono il suo più grande fan - ha ammesso Demos -. Penso sia eccezionale in ogni cosa faccia e in ogni aspetto della vita, sono fortunato a stare con una donna così bella dentro e fuori".

Demos ha poi larlato di come è nato il loro amore sul set spiegando come i due abbiamo "una grandissima energia" sul set di Sex/Life, serie che li ha resi noti in tutto il mondo. Un amore che dalla finzione di una serie Netflix è fuoriuscito nella realtà regalando ai due attori un compagno e una compagna di vita e agli spettatori uno spettacolo decisamente realistico da gustarsi in pieno.

Quale sarà il futuro di Sex/Life?

Per ora non sappiamo ancora se Sex/Life 3 ci sarà oppure no. La serie Netflix, infatti, non è ancora stata rinnovata ma attendiamo di vedere i dati di ascolto relativi ai primi 28 giorni dalla messa in onda su Netlfix per capire se ci sarà un futuro per questa serie erotica tra le più interessanti degli ultimi anni.