Sex/Life è la serie Netflix più vista al mondo in questo momento. La classifica completa

Sex/Life sta conquistando tutti. La nuova serie Netflix, debuttata sul catalogo della piattaforma di streaming lo scorso 25 giugno con 8 episodi inediti, ha raggiunto le vette delle classifiche di streaming a livello mondiale diventando la serie più vista e apprezzata al mondo in questo periodo. La serie di Stacy Rukeyser con Sarah Shahi e Mike Vogel come protagonisti approfondisce il tema della sessualità femminile e del difficile conflitto tra ciò che si desidera e ciò che si crede di volere. Proprio questa dualità tutta femminile nel voler essere la moglie e madre perfetta ma allo stesso tempo nel desiderare quel quid in più nella vita, sembra essere stata la chiave d'accesso al cuore degli spettatori in tutto il mondo. Terza nella top 10 Netflix degli Stati Uniti, seconda nella classifica italiana, sommando i dati di diversi Paesi al mondo la serie conquista il gradino più alto del podio. Sex/Life, è vietata ai minori a causa delle tematiche trattate e di una scena di nudo che sta ancora facendo parlare di sé, ma sembra aver toccato un argomento in cui molte donne possono ritrovarsi. A voi è piaciuta?

Ecco le classifiche complete.

Sex/Life 2 ci sarà? Tutte le anticipazioni

La top 10 Netflix in Italia

Too Hot to Handle Elite Sex/Life Generazione 56K Lupin Faster Fear Street Parte 1: 1994 Un Padre Lucifer The Seven Deadly Sins

La top 10 Netflix negli Stati Uniti

Manifest Fear Street Parte 1: 1994 Sex/Life Too Hot to Handle The Ice Road Un Padre Mother’s Day Cocomelon ‘The Bureau of Magical Things’ Sophie: A Murder in West Cork

La top 10 Netflix in tutto il mondo