Shadow and Bone: ecco le prime foto esclusive della nuova serie Netflix

Manca poco all'uscita su Netflix di Shadow and Bone, una tra le più attese serie fantasy di questa primavera 2021. Nata come adattamento televisivo dai romanzi di Leigh Bardugo, la serie inizia già a far parlare di sé grazie alle immagini pubblicate in esclusiva dal giornale americano EW. Nelle foto sono presentati tutti i personaggi protagonisti, a partire da Alina Starkov (Jessie Mei Li), Malyen "Mal" Oretsev (Archie Renaux) e il Darkling, il cattivo Generale Kirigan (Ben Barnes). Oltre a questo trio di personaggi principali si aggiungono anche Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman), Jesper Fahey (Kit Young), Nina Zenik (Danielle Galligan) e Matthias Helvar (Calahan Skogman). All'elenco manca solo uno dei personaggi chiave dei libri che, però, sembra non farà parte della serie, o almeno, della prima stagione.

Shadow and Bone: la trama

Il nuovo show fantasy di Netflix sarà basato non solo sulla trilogia principale di Bardugo, composta dai libri Shadow and Bone, Siege and Storm e Ruin and Rising, ma si ricollegherà anche alle storyline dello spin-off Six of Crows e Crooked Kingdom. Così sullo schermo potremo ammirare una sorta di mix tra Game of Thrones e Ocean's Eleven così come viene definito dagli stessi produttori.

Shadow and Bone: le prime immagini online