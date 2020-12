Shadow and Bone, Sky e Netflix insieme per una nuova serie

"Tenebre e ossa", la fortunata serie di romanzi scritti da Leigh Bardugo, diventerà molto presto una serie tv. Lo show, prodotto da Netflix e visibile anche su Sky Q e Now TV, sarà ambientato in un mondo lacerato dalla guerra.

In queste ore Netflix ha diffuso il primo teaser trailer della serie, annunciandone anche la data di uscita: aprile 2021. Poche immagini che lasciano intendere un’ambientazione fantasy, offrendo un assaggio per i neofiti della saga e di certo qualche spunto in più per chi abbia letto i romanzi della “Trilogia Grisha”. È anche possibile sentire una frase: “Tu e io cambieremo il mondo”. Protagonista della prima stagione sarà Alina Starkov, un’orfana responsabile della liberazione di un potere straordinario. Si ritiene sia la chiave per la liberazione della sua nazione. La guerra ha stravolto ogni cosa e una terribile minaccia incombe. Alina decide dunque di voltare pagina e dedicarsi a degli specifici allenamenti. È pronta a entrare a far parte di un gruppo militare d’elite, composto unicamente da soldati in grado di padroneggiare il potere magico. Il nome del gruppo è Grisha e al suo interno prova a trovare il modo di controllare al meglio il suo potere. Ben presto, però, si renderà conto di come alleati e nemici possano essere fin troppo simili. Nulla è ciò che sembra e per sopravvivere avrà bisogno di molta magia.

Eric Heisserer è stato scelto come showrunner e produttore dello show. Jessie Mei Li interpreterà Alina Starkov, Archie Renaux vestirà i panni di Malyen Oretsev, Freddy Carter sarà Kaz Brekker, Amita Suman vestirà i panni di Inej, Kit Young interpreterà Jesper Fahey e Ben Barnes vestirà i panni del generale Kirigan. Ai microfoni di Sky lo showrunner ha spiegato: «I romanzi della serie sono ambientati tutti seguendo in modo cronologico la storia. Tecnicamente non arriviamo agli eventi raccontati in ‘Six of Crows’ prima della fine dei libri di ‘Shadow and Bone’. Io e Leigh abbiamo dovuto inventare storie prequel per i personaggi chiave di ‘Six of Crows’, così da adattarli a quanto accade nelle vicende dei libri precedenti». Per gli amanti del fantasy e dei libri di Bardugo è già una delle serie più attese del 2021.