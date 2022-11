Shrinking, il trailer della serie Apple TV+ con Harrison Ford e Jason Segel

A inizio 2023 su Apple TV+ esce l'ennesima nuova produzione con un cast hollywoodiano di primissimo livello: è la serie tv Shrinking, commedia di 10 episodi interpretata da Jason Segel (Marshall di How I met your mother, per intenderci) e con la partecipazione di nientepopodimenoché Harrison Ford in uno dei suoi primi ruoli televisivi di rilievo.

A scriverla lo stesso Segel insieme al co-creatore di Ted Lasso Bill Lawrence e allo scrittore, produttore esecutivo ma soprattutto Roy Kent di Ted Lasso Brett Goldstein. Di seguito il trailer e tutte le informazioni su Shrinking.

Quando esce Shrinking

La serie farà il suo debutto mondiale su Apple TV+ il giorno venerdì 27 gennaio con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì, per un totale di dieci episodi.

Di cosa parla Shrinking

Shrinking segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Il cast della serie tv

Accanto a Jason Segel e Harrison Ford, nel cast della serie troviamo Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell.

Shrinking è prodotta dalla Warner Bros. Television, con cui Bill Lawrence ha un accordo complessivo, e dalla Doozer Productions dello stesso Lawrence che è produttore esecutivo insieme a Segel, Brett Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Randall Winston, Jeff Ingold e Liza Katzer. Lawrence, Segel e Goldstein sono anche i creatori della serie di cui hanno scritto il primo episodio, diretto da James Ponsoldt.

Shrinking segna la seconda collaborazione tra Apple TV+ e Jason Segel, dopo il suo ruolo da protagonista nell'Apple Original Film Il cielo è ovunque.

Il teaser trailer di Shrinking

Qui sotto il primo teaser trailer della serie in uscita su Apple TV+.