"Gli anelli del potere", l'indizio sull'uscita del trailer è nella lingua di Mordor (ed ecco la soluzione)

Il cosiddetto "linguaggio nero" (black speech in inglese), si legge su Wikipedia, è una lingua artificiale di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli. In questo universo letterario, Sauron creò il linguaggio nero perché fosse l'unica lingua di tutti i servi del Mordor, rimpiazzando le molte varietà del "linguaggio degli orchi" e altre lingue usate dai suoi servi, e per questo viene anche chiamata "lingua di Mordor".

Se siete grandi fan di Tolkien e del suo universo, probabilmente conoscete questo idioma e quindi dovreste aver tradotto l'indizio diffuso dai canali social di Amazon Prime Video per annunciare l'uscita del trailer della serie Gli anelli del potere, che uscirà il 2 settembre 2022 appunto sulla piattaforma streaming di Amazon. Se non avete visto l'annuncio, lo trovate in questo video da Facebook

Quando esce il trailer de Gli Anelli del Potere?

Se invece il linguaggio nero è per voi famialiare come l'ostrogoto, cioè per nulla, allora ci sono due modi per decodificare il messaggio cifrato: spulciare tra i commenti per vedere se qualcuno è stato così gentile da riportare la soluzione, oppure continuare a leggere questo articolo.

Dunque, la risposta, o meglio la traduzione è: domenica. Quindi il 13 febbraio uscirà in tutto il mondo il primo teaser trailer ufficiale de Gli Anelli del Potere. Come si scrive "non vediamo l'ora" in linguaggio nero?