Silo, il trailer della serie tv distopica in arrivo su Disney+

Arriva su Apple TV+ l'ennesimo titolo che conferma la nostra teoria. La nuova serie, infatti, si chiama Silo (in precedenza il titolo provvisorio era Wool, anche quello di una sola parola...) è basata sulla trilogia di romanzi distopici bestseller del New York Times di Hugh Howey, e parla di un mondo dove i pochi umani superstiti vivono appunto in un silo (o silos) sotterraneo. Di seguito tutte le informazioni e il trailer della serie.

Quando esce Silo su Apple TV+

La serie, composta da dieci episodi, uscirà dal giorno venerdì 5 maggio su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 30 giugno.

La trama di Silo

Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa profonda un miglio li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l'ingegnere Juliette che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Il cast di Silo

La serie è stata creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost (Band of Brothers, Justified), che ne è anche showrunner. Il candidato all'Oscar Morten Tyldum (In difesa di Jacob, The Imitation Game) dirige i primi tre episodi

Il cast della serie comprende Common (The Chi), la candidata agli Emmy Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead), il vincitore del Critics Choice Award e del NAACP David Oyelowo (Selma), la candidata agli Emmy Rashida Jones (Parks and Recreation) e il premio Oscar Tim Robbins (Mystic River).

Silo è prodotta per Apple TV+ da AMC Studios e basata sui romanzi di Hugh Howey. La serie è prodotta da Graham Yost, Hugh Howey, Morten Tyldum e Rebecca Ferguson, insieme a Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon e Ingrid Escajeda.

Il teaser trailer della serie

Qui sotto il teaser trailer doppiato in italiano di Silo.