Skam Italia 5, il trailer della nuova stagione in arrivo su Netflix

A pochi giorni dall'uscita, Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e la locandina della quinta stagione di Skam Italia, la serie cult prodotta da Cross Productions. Di seguito, oltre al trailer, riassumiamo le principali informazioni e curiosità su Skam Italia 5.

Quando esce Skam Italia 5 in streaming

La nuova stagione debutterà in Italia il giorno giovedì 1 settembre 2022 solo su Netflix e non anche su Timvision, non più coinvolta nella produzione.

Di cosa parla Skam Italia 5

Dopo il successo delle quattro stagioni precedenti, sia in Italia che all'estero, basate sull'omonimo show norvegese, Skam Italia torna con una nuova stagione originale. Al centro della storia c'è Elia (Francesco Centorame), che fatica ad accettare la bocciatura alla maturità mentre i suoi amici hanno intrapreso il percorso universitario.

Gli storici protagonisti saranno affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili, incontrati da Elia a scuola, tra cui Viola (Lea Gavino) e Asia (Nicole Rossi), due studentesse impegnate nella rappresentanza d'istituto. Il supporto degli amici di sempre e le sue nuove conoscenze permetteranno a Elia di intraprendere un importante percorso di accettazione di sé stesso. I nuovi episodi saranno caratterizzati dal linguaggio attuale e privo di stereotipi che da sempre entusiasma il pubblico della serie.

Chi c'è (e chi manca) nel cast di Skam 5

Accanto a Francesco Centorame (Elia) tornano Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino). Debuttano in questa stagione Lea Gavino (Viola) e Nicole Rossi (Asia).

La regia della quinta stagione, composta da 10 episodi, è affidata a Tiziano Russo, che riceve l'eredità da Ludovico Bessegato, che rimane però showrunner e autore insieme ad Alice Urciuolo. E a proposito di cambiamenti, i fan avranno già notato l'assenza, tra i nomi degli attori, di Benedetta Gargari, l'interprete di Eleonora Sava, il cui rapporto con Edoardo è stato centrale in Skam Italia 3. Gargari, infatti, non sarà presente in questa stagione della serie.

Il trailer di Skam Italia 5

Ed ecco il trailer ufficiale della quinta stagione di Skam Italia.