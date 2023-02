Skam Italia 6, iniziate le riprese della nuova stagione, oggi il primo ciak

"Oggi sono iniziate le riprese di Skam Italia 6. E poi non dite che non vi abbiamo già svoltato l'anno", è così che Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della sesta stagione di Skam Italia, la serie ideata da Ludovico Bessegato. Oggi il primo ciak per il capitolo sei di una delle serie Netflix più amate dal pubblico che, negli ultimi anni, ha saputo raccontare gioie e difficoltà di un'età difficile come l'adolescenza tra primi amori, scoperta della propria sessualità, problemi di integrazione, difficoltà e tanto altro ancora. Oggi, la serie italiana Netflix, ha avviato le riprese dei nuovi episodi di Skam Italia dopo che, solo qualche settimana fa, aveva confermato che la serie avrebbe continuato il suo racconto con nuovi episodi.

Oggi, però, con un post su Instagram, la foto del primo ciack e una frase che non lascia spazio a fraintendimenti, la piattaforma di streaming ha dato il via alle riprese di Skam Italia 6, una stagione che si preannuncia piena di grandi emozioni. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questo nuovo capitolo di serie,

Skam Italia 6, tutto quello che sappiamo finora

Per ora, oltre al fatto che Skam Italia 6 ci sarà, non abbiamo a disposizione molte informazioni sulla trama della nuova stagione. La serie che racconta le vite di un gruppo di studenti di un liceo romano alle prese con amori, amicizie, prime esperienze sessuali e prime delusioni solitamente si concentra in ogni stagione su un singolo personaggio e su un tema specifico legato a quel personaggio particolare. Se nella quinta stagione abbiamo visto al centro del racconto Elia, interpretato da Francesco Centorame, che, dopo essere stato bocciato ha dovuto ripetere l'anno scolastico, per questa nuova stagione non sappiamo ancora cosa aspettarci.

Potrebbe esserci un vecchio personaggio, già noto, al centro del racconto o uno nuovo ma senza dubbio verranno affrontati temi attuali e con cui, tanti giovani, possono immedesimarsi.

Quando esce Skam Italia 6 su Netflix