Skam Italia, l'attrice Beatrice Bruschi pubblica il suo primo libro

Ventiquattro anni possono sembrare pochi per decidere di raccontarsi in un libro, ma Beatrice Bruschi è una ragazza speciale, sensibile e profonda. Una ragazza che fin da piccola ha inseguito con grande determinazione, superando anche tanti “no", il suo sogno di diventare attrice in grado di mettere a frutto la sua esperienza per arricchire il proprio bagaglio culturale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo la fortunata esperienza nella serie Netflix "Skam Italia", creata da Ludovico Bessegato, Beatrice Bruschi ha deciso di cimentarsi con la scrittura lanciandosi in una nuova avventura. Le piace infatti approfondire quello che c'è dietro una storia e i suoi vari protagonisti. Leggendo per curiosità personale e di studio, Beatrice ha scoperto come nel mondo tutti proviamo le stesse emozioni e le esprimiamo allo stesso modo: dalla paura alla felicità, passando per la rabbia, la sorpresa, il disgusto, la tristezza e il disprezzo. Una rivelazione in grado di abbattere qualsiasi barriera e preconcetto e permette di andare oltre l'io per abbracciare il noi in maniera forte e incondizionata. Partendo dalle sette emozioni comuni, "Nessuna differenza" ripercorre alcuni episodi chiave della vita e della carriera di Beatrice raccontandoli in maniera sincera e profonda, come in un diario, per condividerli con i suoi coetanei e riflettere insieme a loro su un modo nuovo di guardare gli altri. Uno spaccato di vita di chi, seppur giovane, ha già fatto un piccolo “giro del mondo emozionale" e vuole dire a gran voce che tra noi non c'è nessuna differenza. «La diversità è solo negli occhi di chi vuole vederla» ha scritto Beatrice su Instagram annunciando l'uscita imminente del libro che sarà disponibile da giovedì 29 ottobre. «Per me è un'emozione inescrivibile».