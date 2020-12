Amazon Prime Video arriva su Sky Q e Now TV

Da lunedì 14 dicembre l'app Prime Video di Amazon è disponibile sui dispositivi Sky Q e Now TV in tutta Europa, Italia compresa. Dal 2021, invece, l'app Now TV sarà disponibile sui dispositivi Fire Tv di Amazon.

Arriva dunque a pochi giorni da Natale la firma della nuova partnership pluriennale europea tra due delle piattaforme più importanti a livello internazionale: Sky e Amazon. In Italia chi ha un decoder Sky Q potrà vedere film e serie Amazon Prime Video senza abbonamenti aggiuntivi. Questione non da poco non solo per cinema e serie ma anche per il rinnovo dei diritti di Serie A, Champions ed Europa League per il prossimo triennio. Nel Regno Unito gli abbonati a Sky potranno guardare le partite della Premier League su Sky Sports, Bt e Amazon Prime Video senza cambiare dispositivo. Dopo la partnership siglata con Netflix, Sky Q diventa dunque sempre più onnicomprensivo grazie ai nuovi contenuti Amazon Prime Video. E le sorprese per gli abbonati non finiscono qui: da marzo 2021, infatti, Sky vorrebbe aggiungere all'offerta anche i film e le serie della piattaforma Disney+. «La collaborazione con Amazon è un regalo di Natale - ha dichiarato Stephen van Rooyen, Evp e ceo Uk & Europe di Sky - che facciamo in anticipo ai nostri abbonati Sky Q che quest'anno sul box troveranno ad attenderli l'app Prime Video. Senza mai uscire da Sky Q, potranno passare direttamente dall'ultima stagione di "Fargo" su Sky Atlantic a "The Boys" su Prime Video. Questo accordo inoltre, permetterà ad ancora più persone di accedere alla nostra formidabile app Now TV». Lo spettacolo può iniziare.