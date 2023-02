Sky High, annunciata la data di uscita del nuovo thriller d'azione di Netflix

Netflix sta per lanciare un nuovo thriller d'azione, Sky High, una serie creata da Daniel Calparsoro che regalerà al pubblico della piattaforma di streaming tanta adrenalina e altrettante emozioni. Raccontando la storia di una madre, rimasta vedova e vittima del padre ricattatore, questa serie è pronta a tenere incollati davanti allo schermo. Ma cosa sappiamo di più di questa serie e quando la troveremo sul catalogo Netflix? Scopriamolo insieme.

Di cosa parla Sky High

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

Quando esce Sky High su Netflix

Gli episodi di Sky High debutteranno su Netflix il 17 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.