Nuova serie dai creatori di Dark: «1899 arriverà su Sky e Netflix»

Baran Bo Odar e Jantje Friese, showrunner dell'acclamata serie Netflix "Dark", sono pronti a tornare sul piccolo schermo con un nuovo show: "1899". La prima stagione della miniserie andrà in onda sia su Netflix che sulla piattaforma Sky Q. Il progetto è in fase di pre-produzione ma il nome della protagonista è già stato reso noto.

Si tratta di Emily Beecham, attrice emergente da molti apprezzata in “Little Joe”. La brutta notizia è che si dovrà aspettare più di un anno prima di poter godersi lo show, considerando che le riprese sono state fissate per la primavera del 2021. "1899" avrà in totale otto episodi, girati in inglese e diretti dal regista Baran Bo Odar, intento a tenere aggiornati i fan con numerosi scatti sulle prove costumi e quelle per le lenti. Mesi fa Baran aveva anche rivelato il titolo del primo episodio che andrà in onda: “The Ship”. Al centro della serie, secondo le prime indiscrezioni diffuse da Sky, ci sarebbe la storia di una nave. Ecco dunque spiegato il titolo del primo episodio. La storia sarà ambientata a fine Ottocento, come il titolo lasciava intuire, e a bordo dell’imbarcazione vi sono dei migranti che vengono trasportati da Londra a New York. Un viaggio della speranza, per cambiare vita. Lungo il percorso in mare aperto però la nave si imbatte in un’altra imbarcazione. Questa è alla deriva e l'incontro tra le due navi trasformerà il viaggio in un vero e proprio incubo. Il cast sarà composto da persone provenienti da differenzi nazioni. I personaggi saranno uniti da comuni speranze e sogni, guardando con fiducia al nuovo secolo, idealizzando un miglior futuro all’estero. Chiari riferimenti alla drammatica situazione odierna legata ai migranti, spiegando come, ancora una volta, la storia sia ciclica.