Sky Rojo 2 torna su Netflix. Tutto quello che sappiamo finora

L'attesa è sempre minore per i fan di Sky Rojo che potranno tornare a vedere i nuovi risvolti dell'irriverente serie sulle ex prostitute spagnole in fuga dai loro aguzzini a brevissimo. La serie spagnola nata da un'idea del creatore de La casa di carta Álex Pina insieme a Esther Martínez, dopo il suo debutto lo scorso maggio, sta per arrivare con una seconda e attesissima stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per capire bene cosa aspettarci da questi nuovi episodi della serie con Verónica Sánchez, Lali Espósito e Yani Prado come protagoniste.

Sky Rojo 2: cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La prima stagione di Sky Rojo vedeva tre ragazze, ex prostitute alle prese con un piano studiato nel minimo dettaglio per liberarsi dei loro aguzzini Romeo, Moisès e Christian. Nel momento in cui pensano di aver ideato il piano perfetto che consiste nell'intrappolare gli inseguitori e seppellirli insieme alla loro stessa automobile in cui si trovano, si accorgono che qualcosa non è andato come sarebbe dovuto andare e loro stesse si ritroveranno in bilico tra la vita e la morte. I nuovi episodi della seconda stagione, che saranno 8, mostreranno la vendetta di queste ragazze che ribalteranno la situazione facendo sì che i predatori diventino prede. Ma riuscirà il piano di Coral, Wendy e Gina? Riusciranno queste ragazze a ritrovare la loro indipendenza e libertà perdute? Non ci resta che aspettare l'uscita dei nuovi episodi di Sky Rojo 2 per scoprirlo.

Sky Rojo 2: la data di uscita su Netflix

I nuovi episodi di Sky Rojo 2 usciranno sulla piattaforma di streaming il prossimo 23 luglio 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Il trailer di Sky Rojo 2