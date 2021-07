Sky Rojo 3 ci sarà? Tutto quello che sappiamo sul rinnovo della serie Netflix

La seconda stagione di Sky Rojo ha fatto il suo debutto oggi stesso sulla piattaforma di streaming. Con 8 nuovi episodi, infatti, la serie spagnola Netflix ha continuato il racconto della storia delle tre ex prostitute in fuga dai loro aguzzini. Tra colpi di scena, sparatorie, rincorse di macchine e tanta azione questa serie, creata dalla stessa mente che ha partorito una delle serie più amate degli ultimi tempi, La Casa di Carta, ha da subito fatto parlare di sé entrando nella top 10 Netflix spagnola ma facendo un po' più fatica a farsi strada tra i titoli più apprezzati dal pubblico negli altri Paesi del mondo.

Rinnovata da Netflix per una seconda stagione fin da prima del debutto della prima, come accade di rado nei progetti Netflix, Sky Rojo ora si sta giocando una possibile terza stagione ma cosa sappiamo finora al riguardo? Continuerà la serie spagnola con Verónica Sánchez, Lali Espósito e Yani Prado oppure si interromperà con il secondo capitolo? Tutto dipenderà dal successo di pubblico ma vediamo cosa sappiamo finora.

Sky Rojo 3 ci sarà?

È ancora troppo presto per parlare di un rivvono di serie. Sky Rojo 2, infatti, ha appena fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming entrando in un catagolo la cui top 10 è dominata dalla nuova serie teen "Never Have I Ever" seguita dalla romantica Virgin River tornata con una terza stagione e dal titolo-rivoluzione Netflix dell'ultimo mese "Sex/Life". Il ritorno di Sky Rojo con una nuova stagione è, quindi, tutto nelle mani del pubblico e non ci resta che goderci questa seconda stagione di serie e restare in attesa di scoprire se la piattaforma di streaming deciderà di dare a questo drama spagnolo una chance o se lo farà finire tra i titoli cancellati o lasciati in sospeso.

Quando potrebbe uscire Sky Rojo 3 su Netflix?

Per quanto riguarda la data di uscita di Sky Rojo 3 su Netflix per ora non possiamo avere certezze ma, nel caso in cui la serie venisse rinnovata per una terza stagione, possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Ma non ci resta che aspettare ulteriori news.