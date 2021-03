Sky Rojo e l'easter egg su La Casa di Carta che forse non avete notato

Ebbene sì, avete capito bene, Sky Rojo nascone un Easter Egg su La Casa di Carta. E come poteva essere altrimenti? La nuova serie di Netflix infatti, condivide con La Casa di Carta proprio il creatore, Àlex Pina che, in qualche modo, ha voluto "firmare" di nascosto la sua nuova serie lasciando una traccia dell'altro suo capolavoro: La Casa di Carta. Sky Rojo, uscita su Netflix lo scorso 19 marzo sta facendo parlare sempre più di sé, sia per la sua storia, sia perché è la sorella minore de La Casa di Carta ma anche perché ha fatto debuttare su Netflix anche due regine del pop italiano degli anni '90 come Jo Squillo e Sabrina Salerno. Le due, infatti, con la loro "Siamo Donne" sono diventate protagoniste della colonna sonora della stessa serie nel video promo di Netflix.

Ma torniamo all'easter egg. L'avete notato? Se no, ecco dove si trova.

Dove si trova l'easter egg su La Casa di Carta

La citazione in Sky Rojo dell'acclamatissima serie spagnola sui ladri più amati di sempre di cui si attende la quinta stagione, è nell'episodio 5 della prima stagione. In una scena dell'episodio, infatti, viene inquadrata la maschera di Salvador Dalì diventata celebre perché indossata sui volti della squadra di ladri del Professore per non farsi riconoscere. All'inizio del quinto episodio di Sky Rojo, infatti, i sicari entrano in un magazzino in cerca delle ragazze, le tre prostitute protagoniste della serie che scappano dai loro aguzzini per ritrovare la libertà. Proprio in questo magazzino c'è appesa la maschera di Dalì in riferimento alla banda de La Casa di Carta. È così che Álex Pina ha voluto firmarsi e in qualche modo anche "celebrarsi" per il suo più grande successo. A fare da collante tra le due serie, però, non è solo l'easter egg ma anche un attore di Sky Rojo che apparirà nella quinta e ultima stagione de La Casa di Carta. Stiamo parlando di Miguel Angel Silvestre che in Sky Rojo interpreta Moises.

Sky Rojo, però, non è l'unica serie che presenta un easter egg in riferimento alla Casa di Carta perché era accaduto lo stesso anche per un'altra serie spagnola, cioè Elite.