Sky Rojo 2: ci sarà una seconda stagione? Tutto quello che sappiamo

Sky Rojo ha fatto il suo debutto su Netflix da pochissimo. Il 19 marzo 2021, infatti, gli episodi della nuova serie spagnola dal creatore de La Casa di Carta sono entrati sul catalogo della piattaforma di streaming conquistando il pubblico con le avventure delle tre ragazze prostitute alla conquista della libertà. Ma ci sarà una seconda stagione per Sky Rojo? Ecco tutto quello che sappiamo sul secondo capitolo di uno dei progetti più ambiziosi spagnoli e su quando potrebbe uscire su Netflix con i nuovi episodi.

Sky Rojo 2 ci sarà?

Per quanto riguarda lo status ufficiale di Sky Rojo, aggiornato al 21 marzo 2021 sappiamo che la serie è stata rinnovata da Netflix. Il colosso dello streaming, infatti, quando nel novembre 2019 aveva commissionato il progetto lo aveva fatto con un ordine iniziale di due stagioni. Non è, infatti, una rarità che Netflix commissioni dei progetti di stagioni multiple in anticipo. Lo stesso era accaduto con Ratched proprio perché il pitch dello show rguardava già due stagioni che erano necessarie per concludere la storia.

Sky Rojo ha avuto il successo sperato su Netflix?

È ancora un po' presto per fare i conti ma, dalla data di uscita su Netflix, Sky Rojo è entrata subito nella top 10 della Spagna ma non sembra aver avuto lo stesso seguito negli altri Paesi non di lingua spagnola. La serie, infatti, è stata al numero 1 su Netflix Spagna ma sembrerebbe non essere riuscita a sfondare anche all'estero (se pensiamo alla Casa di Carta, invece, il successo della serie era stato a livello globale al punto di essere tra le serie più amate anche in India. Nei Paesi di lingua inglese, infatti, la serie di Àlex Pina non è entrata neanche nella top 10.

Cosa dobbiamo aspettarci da Sky Rojo 2?

La seconda stagione di Sky Rojo riprenderà da dove la prima era stata lasciata. Alla fine della stagione 1, infatti, Coral sta cercando di salvare la vita di Romeo dopo un attacco cardiaco causato da una pugnalata alla testa. La ragazza si trova in quella situazione perché sta cercando di scappare verso la sua libertà. Moses, invece, è bloccato in macchina e sotterrato e non sappiamo se riuscirà a sopravvivere o meno, la sua salvezza, infatti, dipenderà da suo fratello Christian. Tra le ultime azioni di Moses, prima di essere sepolto nella sua macchina, c'è lo sparo a Wendy che è stata colpita e molto probabilmente la trama della seconda stagione ripartirà da qui.

Ma se una cosa è certa, la lotta tra gli uomini e le donne della serie tornerà senza dubbio nella stagione 2. Per ora, non ci resta che attendere altre news su Sky Rojo 2.