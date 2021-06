"L'assistente di volo", clip e anticipazioni della serie con Kaley Cuoco

Debuttano giovedì 1° luglio i due nuovi canali che Sky ha deciso di dedicare alla serie tv: "Sky Serie" e "Sky Investigation", rispettivamente ai canali 112 e 114 del telecomando.

Se "Sky Serie" sarà interamente dedicato alle serie tv più trasversali e mainstream, dai titoli cult alle novità internazionali più attese, "Sky Investigation" sarà invece la finestra sul mondo del crime, con decine di titoli, nuovi o di library, in grado di abbracciarne tutte le declinazioni: dal thriller al noir, dalle detective stories al poliziesco scientifico fino agli amatissimi procedural drama, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime proposte rivolte a un pubblico quanto più largo possibile. Entrambi i nuovi canali saranno disponibili anche su Sky Go e in streaming su Now.

L'assistente di volo

A inaugurare, giovedì sera alle 21.15, "Sky Serie" sarà "L'assistente di volo - The flight attendant", in prima tv assoluta arriva anche in Italia l'apprezzatissimo thriller dai risvolti divertenti e surreali, firmato da Steve Yockey (Supernatural) per Hbo Max e tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian. Otto episodi, due a settimana, per un titolo che è stato candidato a quasi tutti i premi più importanti del settore, Golden Globe e Critics’ Choice Television Awards inclusi, e che racconta di come una vita intera possa cambiare in una sola notte.

Clip in anteprima

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Kaley Cuoco, la star di "The Big Bang Theory", qui anche produttrice, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. Si risveglierà la mattina seguente nell’hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell’uomo, senza avere idea di cosa sia successo. Completamente nel panico, Cassie se ne va cercando di non lasciare tracce, ma sbarcata a New York viene interrogata dall'Fbi, che sta facendo domande un po' a tutti i potenziali testimoni. Il problema è che lei non ricorda nulla di quella notte. Come se non bastasse, poi, continua ad avere delle inquietanti allucinazioni che potrebbero essere dei flashback. Ma quindi chi ha ucciso Alex? Non può essere stata lei...o forse sì?