Snabba Cash 2: la serie svedese Netflix rinnovata per una seconda stagione

Buone notizie per i fan di Snabba Cash! La serie svedese debuttata su Netflix lo scorso 7 aprile, infatti, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione ed è in programma per uscire con i nuovi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo anno.

La serie, di genere thriller, iniziava il suo racconto da dove la la trilogia cinematografica svedese si era interrotta anche se 10 anni nel futuro e alla guida di questo progetto, ordinato da Netflix nel 2019, c'è la SF Studios.

Il gradimento da parte del pubblico della piattaforma di streaming è stato buono. Secondo i dati di FlixPatrol, infatti, la serie è apparsa nella top 10 di Netflix Svezia per 61 giorni finora. Ha sempre funzionato bene in altri paesi nordici, tra cui Norvegia (55 giorni), Finlandia (28 giorni), Danimarca (23 giorni). Buoni anche i risultati di streaming negli altri paesi europei, anche se Snabba Cash non è riuscita a lasciare il segno nella top 10 negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia.

"Il lavoro con la stagione 1 ha avuto un lavoro di squadra molto divertente e poter tornare ai nostri personaggi, la squadra e gli attori che lavorano con il progetto è fantastico - ha commentato lo sceneggiatore Oskar Söderlund -. Sono molto orgoglioso della prima stagione, ma ora faremo qualcosa di ancora meglio".

Il 2022 sarà anche l'anno in cui un'altra serie svedese, Love & Anarchy, tornerà sulla piattaforma di streaming con la sua seconda stagione.

Tra gli altri progetti TV in arrivo su Netflix ci sono Anxious People, Young Royals (l'uscita è prevista per il 1° luglio), Clark, L'improbabile assassino e Untold.