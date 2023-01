Snow Girl, tutto sulla nuova serie Netflix prima in top 10

Su Netflix c'è una nuova serie che sta spopolando. Una serie che, in pochissimo tempo è volata in top 10 finendo al primo posto nella classifica delle serie più viste in Italia battendo titoli più blasonati come Ginny & Georgia e l'anime Record of Ragnarok. Si tratta di Snow Girl, un titolo spagnolo, un thriller dark e pieno di suspense che sta catturando l'attenzione di tutti ma di cosa parla Snow Girl e perché tutti la stanno guardando? Scopriamolo insieme

La trama di Snow Girl

Senza dubbio ad attirare di più di questo nuovo titolo Netflix è la sua trama piena di intrighi e misteri da svelare. Ci troviamo a Malaga, nel 2010 durante un evento cittadino molto importante per la comunità locale, la sfidala dei Re Magi.

Il momento più magico dell'anno, però, si trasforma inaspettatamente in un incubo per la famiglia Martín quando la figlia Amaya scompare tra la folla. L'apprendista giornalista Miren avvia un'indagine parallela a quella dell'ispettore Millán, risvegliando aspetti del proprio passato che avrebbe voluto dimenticare. Ma può contare sull'aiuto del collega Eduardo e non si fermerà finché non avrà trovato la bambina. Dov'è Amaya Martín?

Una storia piena di colpi di scena da gustarsi dal primo all'ultimo minuto.