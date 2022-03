Snowdrop porta la moda delle serie tv coreane anche su Disney+

Gli esperti le chiamano "k-drama", ma va bene anche chiamarle serie tv sudcoreane. Sull'onda lunga del successo di Squid Game, anche Disney+ presenta Snowdrop, una nuova serie tv in arrivo dal Paese asiatico. Ecco tutte le informazioni e il trailer.

Quando esce Snowdrop su Disney+? E in italiano?

Disney+ ha annunciato che Snowdrop, l'attesissima serie drama originale coreana composta da 16 episodi, arriverà in anteprima in Italia sulla piattaforma streaming il prossimo 9 marzo in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Gli episodi doppiati in italiano saranno disponibili su Disney+ dalla prossima estate.

Il cast di Snowdrop

La serie, dramma d'epoca che esplora l'amore proibito tra una giovane coppia intrappolata in un periodo di disordini politici, è interpretata da Jung Hae-In, star di Tune in for Love e While You Were Sleeping, e Jisoo delle BLACKPINK. Snowdrop è scritto da Yoo Hyun-mi e diretto da Jo Hyun-tak, il duo dietro al thriller del 2018 Sky Castle.

La trama della serie coreana di Disney+

Quando un uomo ricoperto di sangue (Jung Hae-In) fa irruzione nel dormitorio di un'università femminile di Seul, in Corea, Eun Yeong-ro (Jisoo) andrà contro i suoi principi e rischierà di essere espulsa per nascondere l'uomo dai suoi aggressori e curarne le ferite. All'insaputa di Yeong-ro, l'uomo ha un segreto sconvolgente che minaccia di mettere in pericolo la sicurezza dei suoi amici e della sua famiglia, e i due giovani amanti dovranno lottare insieme per superare gli ostacoli.

Centrato sulla storia d'amore proibita di una giovane coppia, Snowdrop vede il debutto di Jisoo come protagonista di un dramma coreano che condurrà gli spettatori su una montagna russa emotiva ricca di sentimenti, azione e romanticismo. La serie segue Yeong-ro mettersi contro la sua famiglia e il suo paese per aiutare l'uomo che ama, mentre Jung Hae-In mette tutto in gioco per salvare l'unica cosa che ama più del suo paese, Yeong-ro.

Il trailer ufficiale di Snowdrop

Ed ecco quindi il trailer in coreano con sottotitoli in italiano di Snowdrop.