Snowpiercer avrà una quarta stagione. La serie è rinnovata ancora prima del debutto del capitolo 3

Il titolo post apocalittico distribuito in Italia da Netflix è stato confermato per una quarta stagione con un video annuncio degli stessi attori del cast

Snowpiercer 4 ci sarà! È ufficiale, l'amatissima serie post-apocalittica del canale americano TNT, distribuita in Italia da Netflix, tornerà con una quarta stagione. La notizia sulla conferma del ritorno della serie tratta dal graphic novel francese degli anni '80 Le Transperceneige, diventato poi nel 2013 un film diretto dal premio Oscar Bong Joon-ho, è avvenuta ancor prima che la stagione 3 fosse pubblicata. A dare ai fan della serie la notizia per primo è stato l'attore protagonista Daveed Diggs con un video annuncio ufficiale rivolto direttamente agli appassionati di questa storia distopica che ha conquistato, negli anni, milioni di spettatori sempre più curiosi di scoprire cosa accadrà a quei superstiti del genere umano rinchiusi su un treno che fa, continuamente, il giro del mondo.

«Snowpiercer è una serie di grande successo che continua ad appassionare tantissimo gli spettatori - hanno commentato i co-responsabili della programmazione del canale TNT che distribuisce la serie in America, Sam Linsky e Adrienne O'Riain - . Ogni stagione è un viaggio emozionante e pieno di colpi di scena con trame che continuano a evolversi e colpire il pubblico. Noi non potremmo essere più entusiasti di continuare a far andare avanti il treno ancora per un po'».

Di cosa parla Snowpiercer?

Per chi non dovesse conoscerene la storia, Snowpiercer è il racconto di un futuro distopico in cui la Terra è diventata una distesa deserta di ghiaccio e gli umani sopravvissuti sono all'interno di un treno che gira intorno al mondo ed è strutturato in modo da mantenere l'equilibrio della vita al suo interno attraverso una divisione in classi sociali a seconda dei vagoni. Gli ultimi della società, infatti, vivono come degli schiavi nelle carrozze della coda mentre i più altolocati si godono i vagoni più lussuosi e vicini alla testa del treno. Un marchingegno studiato alla perfezione per mantenere viva l'umanità e fare in modo che venga mantenuta la vita e l'equilibrio tra le parti. La lotta di classe, però inizia quando quelli della coda decidono di fare insurrezione nei vagoni fino ad arrivare alla testa e rivoluzionare il sistema.

Snowpiercer 4: quando esce su Netflix

Per ora non abbiamo certezze sull'effettiva data di uscita di Snowpiercer 4 dato che la serie deve ancora essere scritta e prodotta. Però, possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi di Snowpiercer 4 presumibilmente tra la fine del 2022 e l'inzio del 2023.

Cosa sappiamo finora su Snowpiercer 3

La terza stagone di Snowpiercer è attualmente in fase di produzione ma una cosa è certa: sarà caratterizzata da un salto temporale nella trama. A rivelarcelo è Becky Clements, produttore esecutivo dello show che ha raccontato a Deadline che quello del capitolo 3 sarà un "nuovo mondo con un nuovo ordine in cui tutti saranno alla ricerca di un proprio posto in esso". Nel cast saranno presenti sempre Jennifer Connelly e Daveed Diggs, nei panni di Melanie Cavill e Andre Layton ma non mancheranno nuovi volti tra cui un nuovo personaggio principale e un paio di nuovi charatcters secondari. La data di uscita è ancora incerta ma, molto probabilmente, sarà nel 2022, o al massimo, alla fine del 2021.