Snowpiercer: tutto ciò che cambierà nella quarta stagione

Il finale della terza stagione di Snowpiercer andrà in onda stasera sul canale americano TNT e, anche se non sappiamo ancora come si concluderà questo terzo capitolo della serie distopica che ha conquistato tantissimi amanti del genere post-apocalittico, si inizia già a parlare della quarta stagione. Saranno diversi i cambiamenti per Snowpiercer 4, alcuni molto importanti che intaccheranno sia la trama sia la produzione della nuova stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprirli tutti.

Cosa cambierà nella quarta stagione di Snowpiercer

Sono diverse le novità che riguardano Snowpiercer 4 a partire dal cast. Tra le new entry, infatti, abbiamo la conferma di Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D) e Michael. Aronov che aveva firmato il contratto per un ruolo nella nuova stagione. Un'altro grande cambiamento sarà l'entrata in scena di un nuovo showrunner: Paul Zbyszewski che subentrerà al posto di Graeme Manson e Aubrey Nealon.

«Sono grato a tutti per avermi dato la possibilità di entrare nell'incredibile mondo di Snowpiercer - ha commentato Zbyszewski - Abbiamo in programma una quarta stagione che sarà entusiasmante e non vedo l'ora di essere sul set per continuare a esplorare nuovi mondi, ideare nuovi misteri e sviluppare relazioni tra i personaggi»

Come finirà Snowpiercer 3

La sinossi dell'ultimo episodio di Snowpiercer 3 parla di vecchi avversari che si scontreranno con il nuovo Eden che sarà ago della bilancia. Negli episodi precedenti avevamo lasciato Layton, Ben, Josie, Alex e Javi uniti per la salvezza di Melanie, trovata viva e portata a bordo del treno. Durante i festeggiamenti per il suo ritorno, iniziano i primi dissapori quando Melanie ha smascherato Layton di aver offerto ai passeggeri la speranza di poter andare nel nuovo Eden.

Quando esce Snowpiercer 4

Non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita di Snowpiercer 4 ma possiamo immaginare di poter tornare a tuffarci nel nuovo capitolo di questa storia il prossimo anno.