Snowpiercer 4 sarà l'ultima stagione della serie

Snowpiercer si prepara al suo gran finale. La serie distopica che immagina un futuro apocalittico dove gli ultimi superstiti vivono in un treno divisi per classi sociali e tratta dall'omonimo film di Bong Joon-ho del 2013, giungerà al termine con la quarta stagione. A dare l'annuncio ai fan è stato il network TNT, produttore della serie, che, in un'intervista con Deadline, ha sottolineato come "Snowpiercer finirà dopo un percorso multistagionale di successo dove gli sceneggiatori, gli attori e la tropue sono partiti da un'idea straordinaria per portarla in vita in un modo altrettanto fantastico" e che "la serie ha avuto un grande impatto sul genere post-apocalittico e resterà sempre nei cuori e nelle menti dei fan".

Cosa sappiamo finora su Snowpiercer 4

Sono diverse le novità che riguardano Snowpiercer 4 a partire dal cast. Tra le new entry, infatti, c'è la conferma di Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D) e Michael Aronov che aveva firmato il contratto per un ruolo nella nuova stagione. Un altro grande cambiamento sarà l'entrata in scena di un nuovo showrunner: Paul Zbyszewski che subentrerà al posto di Graeme Manson e Aubrey Nealon.

«Sono grato a tutti per avermi dato la possibilità di entrare nell'incredibile mondo di Snowpiercer - ha commentato Zbyszewski - Abbiamo in programma una quarta stagione che sarà entusiasmante e non vedo l'ora di essere sul set per continuare a esplorare nuovi mondi, ideare nuovi misteri e sviluppare relazioni tra i personaggi»

Quando esce Snowpiercer 4 e dove vederla in Italia

Snowpiercer 4 è attualmente in fase di produzione e possiamo immaginare di poter vedere i nuovi e conclusivi episodi della serie già all'inizio del prossimo anno. Negli Stati Uniti la serie è distribuita dal canale TNT mentre, in Italia, Snowpiercer 4 uscirà su Netflix.