Sofia Vergara è la "madrina della cocaina" nella nuova serie Netflix "Griselda". Tutto quello che sappiamo

Netflix sta per lanciare una nuova serie TV dallo stesso creatore di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman che ne curerà la sceneggiatura e la produzione esecutiva. Si intitola Griselda ed è una nuova limited series di Netflix che, per quanto possa sembrare legata a Narcos, sarà un progetto a sé, slegato dalla trama della serie che racconta la lotta al narcotraffico degli Stati Uniti e dell'Europa negli anni '80.

A vestire i panni della protagonista della serie è un volto noto del piccolo schermo, la star di Modern Family Sofia Vergara che si trasformerà nella "madrina della cocaina". I membri del team creativo di Narcos, Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard saranno anche i produttori esecutivi di Griselda, così come Luis Balaguer. Andrés Baiz, invece, dirigerà i sei episodi della serie, portando l'autenticità e l'occhio di un nativo colombiano. Showrunnero è, invece, Ingrid Escajeda.

Chi è Griselda Blanco

Griselda Blanco è un personaggio molto noto del narcotraffico colombiano, conosciuto come "La vedova nera", la madrina della cocaina. Griselda era una figura parte del cartello di i Medellîn in Colombia diventando una pioniera nel rendere Miami, New York e i principali centri di importazione della California del Sud per il traffico di cocaina negli anni '80 e '90. Griselda Blanco è stata sospettata come responsabile di oltre 200 omicidi ed è ricordata per la sua astuzia che l'ha portata a diventare la prima donna criminale miliardaria al mondo, gestendo il suo impero direttamente dalla prigione in cui si trovava.

«Griselda Blanco era un personaggio straordinario, una donna che usava tattiche spietate ma ingegnosissime che le hanno permesso di governare un impero da un miliardo di dollari anni prima di molti dei più famosi boss maschili - commenta Sofia Vergara in una dichiarazione - Sono molto contenta di aver trovato dei partner di lavoro perfetti in Eric, Andrés e ringrazio Netflix per aiutarci a portare questa bella storia sullo schermo»

La storia di Griselda Blanco è stata raccontata già sullo schermo. Ricordiamo, infatti, il film Cocaine Godmother del 2018 con Catherine Zeta-Jones nei panni della Blanco e si vocifera che anche Jennifer Lopez potrebbe trasformarsi nella "vedova nera" in un prossimo film biografico sul personaggio colombiano. Oltre al cinema, questo personaggio ha ispirato anche la cultura pop diventando il nome di un'etichetta rap tra le più popolari del momento.

Quando esce Griselda su Netflix

Per ora non abbiamo ancora notizie su quando la serie uscirà sul catalogo Netflix ma non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni.