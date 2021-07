Netflix farà una serie tv sul fumetto “Something is Killing the Children”

"Something is killing the children" debutterà su Netflix sotto forma di serie tv. Il ciclo di fumetti scritto da James Tynion IV e disegnato dall'illustratore italiano Werther Dell'Edera prenderà vita e darà agli spettatori della piattaforma di streaming una nuova storia di terrore da seguire. L'opera da cui ha tratto ispirazione il nuovo titolo Netflix è edita dalla casa editrice BOOM! Studios ed è uscita per la prima volta nel 2019 in lingua originale, nel 2020 nella traduzione italiana di Eidizioni BD.

Cosa sappiamo finora di questo nuovo progetto Netflix

Per ora sappiamo che l'episodio pilota della serie "Something is killing the children" è stato affidato a Trevor Macy e Mike Flanagan, anche produttori esecutivi della serie nonché producers di altri progetti dello stesso genere come The Haunting. Insieme ai due, nel team di produzione c'è anche il presidente di Boom! Stephen Christy, Ross Richie, il capo della divisione tv della casa editrice Mark Ambrose, Tynion, dell'Edera e Adam Fasullo di Intrepid Pictures.

Something is killing the Children: la trama della serie horror

La storia raccontata da questo fumetto ha come setting la cittadina di Archer's Peak. Qui, all'improvviso delle misteriose creature iniziano a rapire bambini che scompariranno senza mai fare ritorno. Quei pochi che sono riusciti a sopravvivere e a tornare indenni ad Archer's Peak iniziano a raccontare storie orribili. Nessuno crede a questi racconti finché arriva un personaggio, Erica Slaughter, una donna che annuncia di voler emilinare una volta per tutte questa minaccia dalla città.

Quando esce Something is killing the children su Netflix

È ancora presto per avere certezze sulla data di uscita ufficiale di Someone is killing the children su Netflix ma possiamo aspettarci di vedere i nuovi episodi tratti dal fumetto horror già dal prossimo anno.