Sono Lillo, l'errore nella penultima puntata che (quasi) nessuno ha notato

È già la serie tv più chiacchierata del 2023, almeno in Italia, ma non è esente da un piccolo difetto. Parliamo di Sono Lillo, la serie Prime Video con protagonista Lillo Petrolo che guida un cast (di amici) pieno di star della commedia e della comicità italiana.

Se l'avete vista tutta, avrete forse notato che dopo i titoli di coda dell'ottava e ultima puntata si possono vedere quelli che in gergo si chiamano "bloopers", o "papere" per dirla all'italiana, con spezzoni tagliati in cui si vedono gli attori che sbagliano una battuta e scoppiano a ridere.

Ma c'è un errore, meno comico di questi, che "ce l'ha fatta", nel senso che è passato inosservato anche alla produzione (o forse hanno pserato che non se ne accorgesse nessuno). Se l'avete notato, come noi, è probabile che siate cresciuti a suon di "Aguzzate la vista"sulla Settimana Enigmistica.

L'errore nell'episodio 7 di Sono Lillo

Gran parte di questo episodio serve a Lillo e suo fratello per ricostruire cosa è successo la notte precedente. Ma una volta che l'hanno compreso, con l'aiuto di un membro della famiglia di malviventi che li ha aiutati a sfuggire alla condanna degli strozzini, Lillo decide che deve andare all'aeroporto a fermare Marzia che sta per prendere un aereo alla volta del Giappone.

Prende quindi la Lancia (diremmo Tema, ma potremmo sbagliarci sul modello) con cui era fuggito dalla villa del boss, e dentro il cui bagagliaio ha trovato il fratello, e va verso l'aeroporto.

Ed ecco l'errore: in una scena l'auto è targata "Roma 87397P", ma quando arrivano all'aeroporto, la targa della macchina è cambiata in "EM 845 VC".

Un errore assolutamente veniale, che ovviamente non pregiudica il nostro ottimo giudizio su questa serie tv, ma se l'avete notato anche voi è giusto che lo sappiate: non siete soli.