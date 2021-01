"Soulmates", su Amazon Prime Video la serie per chi sente la mancanza di Black Mirror

Se vi manca Black Mirror, se da troppo tempo non vedete gli attori di Stranger Things, dall'8 febbraio su Amazon Prime Video è disponibile Soulmates, serie tv antologica, distopica e anche un po' inquietante.

Prime Video ha condiviso il trailer di Soulmates, serie tv americana composta di 6 episodi indipendenti, ma accomunati dall'assunto di base: esiste un test in grado di stabilire con assoluta certezza chi è l'anima gemella di ognuno.

Se fosse possibile, fareste questo test? Anche a costo di scoprire che la persona con cui state non è quella per voi e voi non siete quella per lei? Dubbi inquietanti, in grado di mettere in crisi chiunque, come dimostra questa serie tv.

Di cosa parla quindi Soulmates? Ambientata quindici anni nel futuro, ha per protagonista l'invenzione della società Soul Connex, che ha sviluppato questo test tanto perfetto quanto perturbante: per scoprire chi è l'anima gemella basta sottoporvisi, e - se anche l'anima gemella fa il test - arriva il risultato inequivocabile. Un risultato che, come prevedibile, può rovinare anche le coppie più affiatate.

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer di Soulmates, che sarà disponibile dall'8 febbraio in esclusiva per l'Italia sulla piattaforma. Qui sotto potete vedere il teaser originale e un video con le anticipazioni sul "prima e dopo il test".

I rimandi a Black Mirror non si esauriscono nelle atmosfere futuristiche e un po' inquietanti. La serie Soulmates, infatti, è stata creata per il canale via cavo statunitense AMC da William Bridges, autore e montatore che ha lavorato a Black Mirror e anche a Stranger Things, mentre l'altro autore è il comico Brett Goldstein, sceneggiatore anche di Ted Lasso su Apple tv+.

I rimandi alle due serie culto di Netflix continuano anche nel cast, di cui fanno parte Sarah Snook (attrice dell'episodio Men against fire di BM), Anna Wilson-Jones (anche lei in Black Mirror) e Charlie Heaton, che in Stranger Things interpreta il fratello maggiore Jonathan.