Georgina Rodriguez torna su Netflix, arriva la seconda stagione del suo documentario

Georgina Rodriguez torna su Netflix per un racconto intimo e a cuore aperto della sua vita privata dopo il successo del suo documentario Soy Georgina. La 29enne modella e moglie di Cristiano Ronaldo racconterà dettagli inediti della sua vita dalla scomparsa del figlio al dolore del lutto fino a svelare nuovi aneddoti su di sé. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da Soy Georgina 2 e quando questa nuova parte di documentario andrà in onda su Netlfix. Intanto, diamo un'occhiata al trailer ufficiale.

La trama di Soy Georgina 2

Con oltre 28 milioni di follower su Instagram, Georgina Rodríguez è modella, madre, influencer, donna d'affari, ballerina e compagna di Cristiano Ronaldo, per citare solo alcuni dei suoi tanti ruoli.

Soy Georgina è un ritratto commovente e profondo della donna dietro alle copertine delle riviste, alle foto, alle storie e ai titoli di giornale a caratteri cubitali. Soy Georgina svelerà tutti i lati della sua vita, da quelli pubblici e ben conosciuti agli aspetti più personali. Ci caleremo con lei nella sua vita quotidiana, nella maternità, nelle relazioni, nei viaggi e nelle feste... per conoscere la vera Georgina Rodríguez.

Quando esce Soy Georgina 2 su Netflix

La seconda stagione di Soy Georgina debutterà su Netlfix il prossimo 24 marzo 2023.