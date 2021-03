Speravo de morì prima, anticipazioni ultimi episodi: Totti torna in campo nel finale di stagione

Venerdì 2 aprile, in onda su Sky e in streaming su Now, gli ultimi due episodi delle miniserie diretta da Luca Ribuoli. Pietro Castellitto lascia il posto all'ex capitano giallorosso per un ritorno in campo pieno di emozioni

Vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10 della Roma, il vero Francesco Totti scenderà in campo a dare il cambio a Pietro Castellitto nell'ultimo episodio di "Speravo de morì prima", in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su Now alle 21.15 (ma già disponibile on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni).

La clip in anteprima

Nelle emozionanti sequenze finali della miniserie diretta da Luca Ribuoli, come mostrato dalla clip appena rilasciata per la serie Sky Original, il vero Capitano entra in scena per salutare la città accorsa a celebrarlo all’Olimpico in quell’indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti diede l'addio al calcio giocato. "Speravo de morì prima" è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.