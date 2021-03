Speravo de morì prima, intervista a Gabriel Montesi e Marco Rossetti

Il terzo episodio di "Speravo de morì prima" si apre con Pietro Castellitto nel ruolo di Francesco Totti intento a leggere una toccante lettera d'addio al calcio. «Non l'ho scritta io - confessa a Ilary - L'ha scritta Antonio Cassano».

Il fantasista barese è il protagonista indiscusso della terza puntata delle miniserie su Francesco Totti. Ospitato a casa di Totti, da mamma Fiorella e papà Enzo, la giovane testa calda, nel momento dell'addio al calcio, diventa per Totti/Castellitto una sorta di voce della coscienza. Ecco perché il terzo atto di "Speravo de morì prima", in onda venerdì 26 marzo alle ore 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now, è uno tra i più divertenti e surreali dell'intera serie. Gabriel Montesi veste i panni di un Antonio Cassano a dir poco incontenibile, sempre in bilico tra comico e grottesco impreziosito da una vena drammatica raccontata in maniera mai banale. Nell'intervista doppia che Montesi ci ha concesso insieme all'amico e collega Marco Rossetti (nel ruolo di Daniele De Rossi), l'attore ci racconta come: «Per costruire il personaggio di Cassano mi sono concentrato soprattutto sulle differenze e sulle "mancanze" tra noi due. Lui è barese, io vivo ad Aprilia, in provincia di Latina, per dirne una. Quando mi sono approcciato al ruolo mi sono accorto che dovevo confrontarmi con una figura quasi cartonata che mi nascondeva la vera essenza di Cassano. Per trovare qualcosa di concreto che unisse il Cassano pubblico alla sfera privata ho estremizzato il personaggio per poterlo poi portare a me».

Marco Rossetti interpreta invece Daniele De Rossi, amico fraterno del capitano giallorosso: «Con Pietro Castellitto ci siamo conosciuti ai provini per la prima volta e siamo entrati subito in sintonia così come con Gabriel (Montesi, n.d.r). Per prepararmi al personaggio ho fatto molto lavoro individuale, oltre che sul set mentre per le scene con Pietro abbiamo iniziato a confrontarci già dai provini». In chiusura, le sequenze della serie che si porteranno nel cuore: per Rossetti/De Rossi la scena della convocazione di Totti ai Mondiali del 2006 mentre per Gabriel Montesi nel ruolo di Antonio Cassano l'intera sequenza dell'assegno che lo vede protagonista di una "cassanata" destinata a cambiare per sempre il rapporto tra il campione barese e la famiglia Totti.