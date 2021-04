Speravo de morì prima, Tognazzi interpreta Spalletti: “Minacce e insulti dopo la serie su Totti”

"Sono stato riempito di insulti e minacce da gente che non ha capito la differenza tra un attore e il personaggio che interpreta. Ma è mai possibile?": questo lo sfogo rilasciato alla rivista Di Più Tv da Gianmarco Tognazzi, figlio del grande Ugo e protagonista della fiction Sky ‘Speravo de morì prima’ che racconta la vita privata e professionale di Francesco Totti.

L’attore che nella serie televisiva in onda su Sky e in streaming su Now interpreta Luciano Spalletti, l'allenatore che più volte si è scontrato con l'ex capitano della Roma, ha continuato: "Mi hanno detto che ho costretto Totti a ritirarsi e che me la faranno pagare. Ma non lo capiscono che io non sono il vero Luciano Spalletti?”. Gran parte degli insulti sono arrivati sui social network dove molti haters se la sono presa ferocemente con l'attore, come se fosse il vero Luciano Spalletti: “In parte me lo aspettavo, perché è già capitato ad altri attori prima di me di essere scambiati per il personaggio interpretato nella finzione".

“Il proliferare dei social, che pure hanno tanti aspetti positivi, ha abbattuto ogni forma di rispetto nei confronti degli altri”, la riflessione di Tognazzi: “Non c'è più neanche quella minima educazione che si dovrebbe avere quando ci si rivolge a uno sconosciuto, ma si passa direttamente all'insulto. E poi, avverto anche tanta confusione, le persone sono distratte e superficiali, non si fermano neanche a riflettere sul fatto che io nella vita possa essere una persona completamente diversa da quella dei personaggi dei miei film".

Il cast di ‘Speravo de morì prima’

Nel cast di ‘Speravo de morì prima’, oltre a Giammarco Tognazzi e Pietro Castellitto che interpreta Francesco Totti, anche Greta Scarano nei panni di Ilary Blasi, Monica Guerritore nel ruolo della madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo (il papà). Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.