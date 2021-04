Speravo de morì prima, la recensione degli ultimi due episodi

Le immagini indimenticabili del 28 maggio 2017, il pomeriggio in cui Francesco Totti ha dato l'addio al calcio giocato, saranno al centro del finale di stagione di "Speravo de morì prima", in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su Now dalle 21.15 e già disponibile on demand nella sezione Extra per i clienti Sky da più di tre anni.

Accanto alle ormai storiche immagini di repertorio, con l’Olimpico pieno in ogni ordine di posto, spettacolari coreografie e le lacrime di un’intera città accorsa a celebrare l’ultimo dei suoi re, farà il suo ingresso il Capitano in persona: Francesco Totti darà il cambio a Pietro Castellitto vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10. Gli episodi finali saranno davvero ricchi di emozioni: vedremo la ricostruzione della festa per i fatidici 40 anni di Totti, l'intervista di Ilary destinata ad aumentare i dissapori con mister Spalletti. Per Francesco è tempo di iniziare una nuova vita, crescere e accettare il cambiamento. Guest star a sorpresa dell’ultimo episodio, in un ruolo tutto da scoprire, Corrado Guzzanti.

La trama degli ultimi due episodi

I mesi passano in fretta nella penultima puntata della miniserie, così come i pochi minuti che il Capitano trascorre sul campo. Ilary, non indifferente alla frustrazione del marito, rilascia un’intervista in cui definisce Spalletti “piccolo uomo”. Totti, tra il divertito e il preoccupato, decide comunque d’invitarlo alla festa per i suoi 40 anni al fine di evitare ulteriori tensioni. Mesi dopo, Baldissoni gli consiglia di annunciare che il prossimo sarà il suo ultimo derby. L'addio al calcio giocato è ormai imminente.

Il sesto e ultimo episodio ci riporta invece all'inizio di stagione con il giovane tifoso romanista disposto a non uscire da Rebibbia pur di incontrare il Capitano. Uscito di prigione ora sta per sposarsi ma la data del matrimonio è stata fissata proprio il 28 maggio del 2017. Nel frattempo Ilary prova a consolare Francesco organizzandogli a sorpresa un giro in motorino per tutta Roma insieme ai loro amici di sempre. Quando però arriva il giorno dell'ultima partita le emozioni avranno il sopravvento e il ritorno di Totti in campo regalerà un finale in cui trattenere le lacrime sarà davvero molto difficile.