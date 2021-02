Speravo de morì prima, l'incontro tra Francesco Totti e Greta Scarano

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella settimana che anticipa San Valentino, Sky pubblica la clip dell'incontro tra l'ex capitano della Roma e l'attrice che interpreta Ilary in "Speravo de morì prima", a marzo su Sky e Now TV

Sedici anni di matrimonio, 3 figli, due carriere di successo: quella di Francesco Totti e Ilary Blasi è senz’altro una delle storie d’amore più longeve e solide del mondo del calcio e dello spettacolo.

Nella serie Sky Original su Francesco Totti, "Speravo de morì prima", non può che avere un ruolo di primissimo piano anche lei, Ilary, interpretata da Greta Scarano. Nella clip teaser appena rilasciata, ultima di una serie che ha scandito queste settimane d’attesa della - ormai sempre più vicina - pubblicazione del trailer ufficiale e poi del debutto della serie, su Sky e Niw TV a marzo, Greta Scarano e lo stesso Totti (nella serie impersonato da Pietro Castellitto) si confrontano su cosa significhi essere la moglie di un calciatore. «Non è facile» ammette Totti. «Abbiamo dovuto raccontare - spiega Greta - una storia d’amore costellata di momenti anche un po’ complicati». «Se Ilary è riuscita a starmi vicino durante l’ultimo anno e mezzo, vuol dire che è proprio innamorata», racconta Totti, che conclude con una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della moglie.

"Speravo de morì prima" è diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. Nel cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani. La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale