"Speravo de morì prima", chi sono i giovanissimi attori incredibilmente somiglianti a Cristian e Chanel Totti

Guardando la serie tv Speravo de morì prima su Sky, la prima cosa a cui ovviamente tutti hanno fatto attenzione è la somiglianza tra Pietro Castellitto e Francesco Totti, nonostante l'attore che interpreta Il Capitano sia mancino.

Poi, altrettanto ovviamente, in molti si sono soffermati sugli altri membri del cast, a cominciare da Greta Scarano, ovvero Ilary Blasi, per proseguire con gli interpreti degli altri calciatori compagni di squadra di Totti: per fare una battuta, si può dire che quelli più uguali di tutti sono senza dubbio Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero, che interpretano i se stessi di qualche anno fa (e chissà se al trucco hanno usato qualche effetto speciale per svecchiarli un po').

Ma ci sono due personaggi, forse secondari nella serie ma importantissimi nella vita reale, che hanno attirato l'attenzione degli spettatori per la loro incredibile somiglianza con gli originali, ovvero Cristian e Chanel Totti, i figli di Francesco e Ilary.

In particolare Cristian Totti, che essendo più grande di due anni della sorella (lui 2005, lei 2007) ha qualche battuta in più, è sembrato a molti assolutamente identico al vero figlio del campione della Roma. Tanto che c'è chi ipotizza che sia proprio lui che, al pari di Del Piero e Pirlo, fa la parte di se stesso.

Nei titoli di testa e di coda, però, non sono presenti i loro nomi, quindi il dubbio resta. Per chiarirlo, abbiamo quindi chiesto all'ufficio stampa di Sky di svelare l'arcano: chi sono gli intepreti di Cristian e Chanel Totti? Sono loro stessi?

La risposta di Sky ci ha aiutato a risolvere il mistero del casting relativo ai due ragazzi. No, non sono i veri figli del fuoriclasse giallorosso e della star della tv a interpretare la loro stessa parte, si tratta invece di attori incredibilmente somiglianti. Cristian Totti è interpretato dal 14enne Flavio Corazza - "identico davvero a Cristian" riconoscono da Sky; la sorella minore Chanel è invece interpretata dalla piccola Alisa Moldovan, come conferma anche un post su Facebook dell'Agenzia Kids.

Stasera andranno in onda su Sky Atlantic alle ore 21.15 gli ultimi due episodi della serie tv su Francesco Totti, ma siamo sicuri che nei prossimi anni sentiremo ancora parlare di Flavio Corazza e Alisa Moldovan.