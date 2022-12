La spiegazione del finale (scioccante) di Emily in Paris 3

Emily in Paris 3 ha fatto il suo debutto su Netflix con nuovi entusiasmanti 10 episodi da gustarsi dal primo all'ultimo. Questa serie Netflix, tra le più apprezzate dal pubblico, ha aggiunto un nuovo capitolo alle avventure dell'americana a Parigi più famosa al mondo, Emily, una specialista del markeiting e influencer che, dopo essersi trasferita a Parigi per lavoro ha stravolta la sua vita privata e professionale. Ma cosa è successo in questi nuovi episodi della serie con Lily Collins e, soprattutto, con quale cliffhanger (scioccante) è finita questa stagione? Scopriamolo insieme.

La trama di Emily in Paris 3

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

Come finisce Emily in Paris 3

Via il dente via il dolore, Camille è incinta. È così che finisce la terza stagione di Emily in Paris. Come lo scopriamo? È Gabriel a svelarlo a Emily alla fine della cerimonia del suo matrimonio con Camille finito male perché questa l'ha lasciato sull'altare perché innamorata di una donna (altro risvolto di trama), Sofia, un'artista greca ma anche perché ha ammesso di aver voluto tornare con Gabriel solo per dimostrare a Emily di aver vinto lei anche se lui è sempre stato innamorato di Emily. Davanti ad amici e famiglie, infatti, Camille ha urlato a Gabriel che lui è innamorato di Emily e che tutti lo vedono e, all'ascolto di queste parole, Alfie ha mollato Emily, con cui aveva ritrovato un bel rapporto, ed è andato via deluso. Nonostante adesso il terreno per una relazione tra l'americana e lo chef adesso sembrerebbe spianato spunta fuori il nuovo ostacolo, il bambino che Camille aspetta da Gabriel. Cosa accadrà adesso? I due proveranno a stare insieme? Non ci resta che aspettare la nuova stagione per scoprirlo. Intanto, Mindy è stata presa come concorrente dell'Eurovision insieme al suo ex fidanzato, Gabiel ha ottenuto una stella Michelin per il suo nuovo ristorante, Sylvie è tornata insieme al suo ex marito e Madeline, dopo aver partorito il suo bambino, Jack, a Parigi è tornata a Chicago da sola dopo che Emily ha scelto di lavorare nella nuova azienda di Sylvie insieme a Julien (che, però, adesso vuole lasciare l'azienda) e Luc.

Emily in Paris 4 ci sarà? Cosa sappiamo finora