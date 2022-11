Mercoledì, la spiegazione del finale della serie Netflix di Tim Burton

Ha fatto il suo debutto proprio oggi su Netflix dopo mesi di grande attesa. Stiamo parlando di Mercoledì, la nuova serie di Tim Burton che punta a raccontare la storia della figlia di Morticia e Gomez Addams, la ragazzina tenebrosa dalle trecce nere che viene iscritta alla scuola per outsiders più famosa del mondo, la Nevermore Academy. Questa serie, infatti, si concentra sulle avventure di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, all'interno di questa particolare scuola di reietti e spazia tra i generi del teen drama, il fantasy, il dark mistery. Ma come si è conclusa Mercoledì di Tim Burton? Cosa è successo nel finale di stagione? Scopriamolo insieme in questo recap.

Come finisce Mercoledì di Tim Burton

Innanzitutto Tyler viene identificato come l'hyde, il mostro che ha ucciso sei persone nel corso della serie e a scoprirlo è proprio Mercoledì in una visione mentre lo sta baciando. Così, la ragazza lo cattura per farlo confessare. Nonostante i suoi compagni di scuola l'abbiano accompagnata per aiutarla, dopo aver visto come Mercoledìì torturava senza scrupoli il ragazzo si sono tirati indietro. Mercoledì, una volta scoperta dalla polizia, viene espulsa dalla scuola per aggressione, rapimento e tortura. Mercoledì a questo punto si ritrova da sola senza il sostegno neanche di Xavier che la definisce una persona "dannosa" e in grado di rovinare tutto ciò che tocca. Mercoledì inizia a fare le valigie per abbandonare per sempre la Nevermore. La ragazza, però, riesce a capire chi è il vero responsabile di tutto. Si tratta, inaspettatamente, della professoressa Marilyn che, una volta incastrata uccide la preside Weems fino a catturare Mercoledì per usarla come chiave, attraverso il suo sangue, per resuscitare uno dei suoi discendenti con il fine di distruggere la scuola e tutti quelli che ci sono dentro. L'uomo, infatti, non appena torna in vita accoltella Mercoledì che, però, attraverso il suo amuleto, viene riportata in vita dalla sua antenata Goody. Nel combattimento finale tra Mercoledì e il mostro resuscitato da Marilyn, la figlia di Morticia e Guzman ha la meglio sconfiggendolo grazie all'aiuto di Bianca che lo accoltella alle spalle. La professoressa Marylin, a questo punto, cerca di uccidere Mercoledì con una pistola ma viene attaccata da uno stormo di api provocato da Eugene che è accorso per aiutare Mercoledì. La serie finisce con Mercoledì che scrive la parola fine al suo romanzo. Nell'ultima scena vediamo Mercoledì ricevere sul cellulare, regalatole da Xavier, dei messaggi minacciosi da un misterioso stalker e vediamo anche che Tyler non è morto ma è stato catturato da qualcuno di non identificato. Siamo certi che la storia di Mercoledì Addams, non sia finita qui.