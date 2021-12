And Just Like That e la spiegazione di quel finale scioccante che ha sconvolto il fan

Ha fatto il suo debutto stamattina, alle 9 in punto, su Now TV in diretta la messa in onda negli Stati Uniti. Stiamo parlando di And Just Like That la il revival di Sex and the City che ha pubblicato i primi due episodi della nuova serie Hbo. Un'entrata in scena trionfale quella di Carrie, Charlotte e Miranda nei loro 50 anni portati alla perfezione con naturalezza, spontaneità ed estrema fedeltà nei confronti di se stesse e della propria natura. La storia di queste donne riprende a quasi vent'anni da dove le avevamo lasciate, neo mamme, neo fidanzate, neo adulte, ma oggi, a metà della loro vita, questi personaggi hanno ancora tante storie da raccontare sullo sfondo di Mahnattan sempre più moderna e al passo con i tempi. Se l'inizio di questo revival ha convinto subito i fan che hanno trovato And Just Like That un prodotto vincente, un po' nostalgico ma sempre emozionante a convincere meno, o meglio, a lasciare letteralmente a bocca aperta è stato il finale del primo episodio del revival. Un twist di trama inaspettato, repentino, scioccante che cambierà per sempre l'andamento della storia di questa serie. Se non avete ancora visto l'episodio in questione non andate avanti nella lettura dell'articolo perché lo SPOILER è gigantesco!

Cosa accade nel finale del primo episodio di And Just Like That

Via il dente, via il dolore: Big muore! Ebbene sì, l'amore della vita di Carrie Bradshaw viene colpito da un infarto in una sera qualunque, dopo una sessione di spinning in casa da solo mentre aspettava che Carrie tornasse da lui per passare un'altra delle loro tranquille serate casalinghe insieme. Come fosse niente, in un attimo, la vita di Carrie è cambiata per sempre e, come dice lei a fine episodio "and just like that...Big died", annunciano il nome del revival di Sex and the City insieme a una notizia che i fan della serie non avrebbero mai voluto ricevere. Molto bella la scena anche se vede la perdita di uno dei personaggi chiave della storia. C'è il saggio di musica di Lily, la primogenita di Charlotte e mentre la ragazzina suona il pianoforte mostrando tutta la sua bravura, le immagini delle sue mani sui tasti si alternano con quelle di Big che spinge sempre di più l'acceleratore sulla cyclette finché, una volta sceso cade a terra dopo un dolore al petto. Picchi di note alte e picchi di emozioni si susseguono in una scena dalla forte carica emotiva. È il giorno prima di un viaggio che Carrie e Big avevano programmato, al mare, per godersi un weekend insieme ma le cose non vanno sempre secondo i piani ed è così che, in un giorno qualunque, in una sera qualunque Carrie perde il grande amore della sua vita e come riuscirà ad andare avanti senza di lui?