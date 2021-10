La spiegazione del finale di You 3

Ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix da soli tre giorni ma, come potevamo immaginare, You 3 sta facendo molto parlare di sé. Il thriller psicologico, tratto dal romanzo omonimo (e dal suo sequel Hidden Bodies) di Caroline Kepnes ha lasciato ancora una volta i suoi fan con il fiato sospeso tra misteri, nuovi segreti e una suspense ininterrotta per tutta la durata della serie. Ma come è finita la terza stagione di You? Quale cliffhanger ci porterà dritti alla quarta stagione, già confermata da Netflix ancor prima che uscisse la terza? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sul finale di You 3 e se non avete ancora visto la serie, attenzione agli spoiler!

Come è finito You 3? La spiegazione

Partiamo dal presupposto che da You ci aspettiamo sempre tanto, soprattutto in fatto di colpi di scena. Ma andiamo con ordine: da un lato c'è con Joe che cerca di nascondere l'omicidio di Ryan e dall'altro Love che fa lo stesso con l'uccisione di Theo. Quest'ultimo, però, è ancora vivo e Joe sceglie di lasciarlo in vita assicurandosi che il ragazzo non ricordi niente dell'accaduto. Un fatto strano per un uomo con l'indole da serial killer come Joe, cosa gli sarà successo, si sarà forse ammorbidito? In realtà no, dietro c'è qualcos'altro: il protagonista della serie, infatti, è intento a lasciare Madre Linda insieme a Marienne per la quale dichiara di provare sentimenti e ricominciare una nuova vita lontani dalle tragedie e dagli scandali.

La stessa sera, Joe, chiede a Love il divorzio. La loro vita familiare apparentemente perfetta, infatti, non è poi così tanto e dopo aver detto a Love di volerla lasciare, si sente dal piano di sopra la voce di Henry che si è svegliato. Love va da lui e Joe va a prendere un coltello, per essere pronto a difendersi in caso ce ne fosse stato bisogno. Solo dopo scoprirà che sul manico del coltello, c'è la stessa erba paralizzante, l'aconito, che Love coltiva in giardino e che in passato aveva usato per uccidere, accidentalmente, il suo ex marito. Ed è qui che il piano di Love inizia a entrare in funzione: la donna, infatti, punta a uccidere Marienne davanti agli occhi di Joe paralizzato e costretto a osservare tutto senza poter intervenire. Prima di procedere, però, Love va a casa di Kiki per lasciare dei cupcake e durante la sua assenza, Matthew scoprirà Joe paralizzato ma deciderà di lasciarlo lì per vendicarsi di quello che lui fece a Natalie.

A questo punto Marianne cade nel tranello di andare a casa di Joe, credendo che lui l'avesse cercata ma si rende subito conto della trappola ma Love arriva prima che lei possa scappare. Marianne cerca di farla ragionare e all'improvviso arriva Juliette, figlia del nuovo amore di Joe che riesce a tranquillizzare Love e a lasciare viva sua madre.

Dopo che le due sono andate via, Love decide di cambiare il suo target e uccidere suo marito, il vero problema di tutto. Joe, però, non è davvero paralizzato (l'uomo, infatti, mentre Love era andata via aveva assunto adrenalina come antidoto contro l'aconito) e con una mossa scaltra riesce a iniettare il siero paralizzante nel corpo di Love che muore.

Joe, dopo aver ucciso sua moglie e la madre di suo figlio, dovrà cambiare vita lasciando Madre Linda. L'uomo, allora, inscena un finto omicidio tagliandosi due dita del piede per far attribuire la colpa a Love, con una lettera d'addio finta, tutte le colpe e provocando l'esplosione della sua stessa casa. Dopo due giorni tutto sembra essere tornato alla normalità anche se Joe inizia a fare di tutto per cercare di ritrovare Marianne, la donna da cui è ossessionato . Trasferitosi a Parigi, l'uomo ci lascia con il fiato sospeso promettendo a Marianne che "setaccerà il mondo per trovarla" e noi siamo sicuri che lo farà. Non ci resta che attendere l'uscita della quarta stagione per scoprire come.

Quando esce You 4 su Netflix

Per ora la piattaforma di streaming ha già confermato la quarta stagione di You, ancora prima che la terza uscisse ufficialmente sul suo cataolgo anche se non abbiamo ancora conferme ufficiali sulla data di uscita. Possiamo immaginare che i nuovi episodi di You 4 saranno pubblicati tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.