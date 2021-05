Cosa sappiamo finora dello spin-off di Bridgerton incentrato sulla regina Charlotte

Dopo la conferma della prosecuzione di Bridgerton con altre 4 stagioni la serie prodotta da Shondaland e basata sui romanzi rosa della scrittrice Julia Quinn avrà anche uno spin-off. Ebbene sì, è stato confermato il prequel della serie Netflix che sarà scritto dalla penna stessa di Shonda Rhimes, la creatrice della casa di produzione Shondaland e nome dietro moltissime serie di successo come Grey's Anatomy, Scandal, Station-19, HTGAWM e la stessa Bridgerton. La Rhimes, quindi, scriverà la trama di questo spin-off tutto dedicato alla vita di una giovane Charlotte prima che diventasse regina con un excursus temporale che ci riporterà agli inizi della sua carriera e non mancherà di far emergere tutti gli aspetti umani e introspettivi di questo personaggio che abbiamo già conosciuto nella prima stagione di Bridgerton.

Bridgerton: cosa sappiamo finora sullo spin-off

Non c'è ancora un titolo per questo prequel di Bridgerton sulla regina Charlotte ma sappiamo che la sceneggiatura sarà scritta da Shonda Rhimes che fungerà anche da produttrice della serie insieme ai suoi storici collaboratori Betsy Beers e Tom Verica. La storia ripercurrerà l'ascesa al trono della donna ma anche tutti gli intrighi della sua vita amorosa in pieno stile Bridgerton. Potremo così vedere una giovane regina alle prese con un ruolo istituzionale importante e con la gestione di potere e amore. Questo personaggio non era presente nei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie ma è stato inventato (anche se storicamente esistito) e inserito nella trama di Bridgerton. A interpretare la regina Charlotte in Bridgerton è stata l'attrice Golda Rosheuvel anche se nello spin-off ci sarà molto probabilmente un'altra attrice che vestirà i panni della giovane regina. Netflix, che distribuirà anche questo prequel ha dichiarato che nella trama saranno coinvolti anche altri personaggi come una giovale Violet Bridgerton e anche Lady Danbury.