La casa di carta avrà uno spin-off e sarà su Berlino

Manca pochissimo all'uscita del gran finale de La casa di carta, la serie Netflix che ha spopolato negli ultimi anni conquistando il cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Mentre i fan della banda di ladri capitanati dalla mente del Professore sono in attesa di potersi gustare gli ultimi cinque episodi della serie, che si concluderà proprio con la quinta stagione, Netflix ha annunciato il primo spin-off de La casa di carta e non poteva che essere sul personaggio di Berlino.

Pedro Alonso, storico interprete del personaggio tra i più amati/odiati della serie, non si era lasciato trapelare la notizia, qualche giorno fa, quando era venuto a Roma per presentare alla stampa gli ultimi episodi de La casa di carta 5. Ma oggi non può più negarlo, sarà al centro di uno spin-off dedicato interamente al suo personaggio e alla sua vita.

La notizia sul nuovo spin-off de La casa di carta è stata data ieri sera durante l'evento celebrativo "La Casa de Papel: El Legado" organizzato per il finale della serie spagnola proprio a Madrid e mandato in streaming in tutto il mondo.

Come sarà lo spin-off de La casa di carta su Berlino

Per ora non possiamo sapere come sarà il primo spin-off de La casa di carta dedicato a Berlino ma possiamo immaginare che racconterà la sua vita prima dell'entrata del ladro nella Banda del Professore. Il personaggio, infatti, muore nella seconda stagione della serie Netflix tornando solo in diversi flashback nelle stagioni successive. Tra gli altri personaggi che dovrebbero tornare nello spin-off si vocifera anche su Rafael (Patrick Criado), il figlio di Berlino presentato al pubblico nei primi episodi della Parte 5 della serie.

Quando esce lo spin-off de La casa di carta su Netflix

Gli episodi del nuovo spin-off su Berlino de La casa di carta debutterà su Netflix nel 2023.