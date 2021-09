Tutto quello che sappiamo sul possibile spin-off di Lucifer

Sono passati solo pochi giorni dall'uscita degli episodi del gran finale di Lucifer su Netflix. La serie con Tom Ellis, infatti, ha chiuso i battenti con la sesta stagione con un finale sorprendente che lo stesso regista della serie ha definito "un atto d'amore per i fan". Ma se abbiamo la certezza che non rivedremo più il diavolo più famoso della storia sul piccolo schermo in nuove avventure, non possiamo escludere che la storia di Lucifer possa continuare ancora, in un possibile spin-off della serie. Ebbene sì, voci di corridoio dicono che Lucifer potrebbe avere un sequel focalizzato sulla storia di Rory, il personaggio new entry di Lucifer 6 interpreto da Brianna Hildebran che nella serie ricopre il ruolo (SPOILER ALERT!) della figlia di Lucifero e Chloe venuta dal futuro.

Ma sarà davvero così? Per ora non abbiamo nessuna conferma da parte del Network o della produzione ma la Hildebran non ha mancato a commentare la notizia, e lo ha fatto così:

«All'inizio non ci avevo pensato ma non sarebbe poi così male, anzi. - dichiara l'attrice - Se fosse per me lo fare senza pensarci due volte. È stato bello interpretare questo ruolo importante di figlia di Lucifer anche se all'inizio ne ho sentito la pressione ma sono riuscita a superare la sfida e le difficoltà del Covid anche divertendomi con il resto del cast. Se sarò la protagonista dello spin-off di Lucifer non lo so ma ne sarei onorata».

Sarà davvero così? Staremo a vedere!