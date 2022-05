Ozark potrebbe avere uno spin-off? Ecco cosa ne pensa lo showrunner

Ozark potrebbe avere uno spin-off. La serie Netflix sulla droga e il riciclaggio di denaro sporco, appena terminata dopo quattro stagioni, potrebbe continuare e approfondire la storia di uno dei personaggi secondari del cast. A dare una speranza ai numerosi fan della serie, infatti, è stato lo showrunner Chris Mundy che, in un'intervista a TVLine non ha escluso la possibilità di procedere con uno spin-off. Ma entriamo più nel dettaglio.

Su chi potrebbe essere lo spin-off di Ozark

Anche se non c'è ancora una conferma ufficiale da parte della piattaforma di streaming non si esclude uno spin-off della serie che sarebbe sicuramente molto apprezzato dal pubblico. Ma su chi potrebbe essere incentrata questa nuova versione di Ozark? I fan hanno dichiarato di volere lo spin-off sul personaggio di Ruth Langmore, interpretato da Julia Garner che di recente abbiamo visto nei panni di Anna Delvey in Inventing Anna.

Gli sceneggiatori della serie, però, sembrano aver escluso questa possibilità dopo il grand finale di serie ma staremo a vedere.