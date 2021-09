Squid Game 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 17 settembre ma ci è voluto poco affinché diventasse la serie più chiacchierata del momento. Sta conquistando tutti con la sua irriverenza, profondità e coraggio di spingersi al di là del lecito ma dietro Squid Game c'è molto più di questo. Prima nella top 10 di Netflix, questa serie coreana riconoscibilissima nello stile, nella fotografia e in quelle maschere marchiate con i simboli del quadrato, triangolo e cerchio (propri del gioco dello Squid Game) si sta imponendo nel mondo seriale italiano e internazionale con una forza esplosiva. Ma, se c'è chi l'ha già finita tutta d'un fiato e chi sta cercando di recuperarla il prima possibile sono in tanti quelli che si stanno chiedendo se avrà una seconda stagione. Squid Game 2 ci sarà? Netflix deciderà di puntare sul continuo di questo titolo coreano? Ecco cosa sappiamo finora.

Squid Game 2: cosa sappiamo sul possibile continuo della serie Netflix

Prima di capire se Squid Game 2 ci sarà o meno, partiamo dal finale della prima stagione. Squid Game, infatti, si conclude con un finale aperto, un'ultima scena che lascia spazio a un possibile continuo della serie e che lascia diverse questioni irrisolte che andrebbero approfondite con un nuovo capitolo. Squid Game, infatti, finisce lasciando presagire un continuo della storia e, a pensarci bene, i possibili futuri della serie potrebbero essere molti, da quello del protagonista che (SPOILER) potrebbe tornare nel gioco, alla sua lotta per smantellare i criminali dietro quell'organizzazione mortale, o perfino entrare lui stesso nell'organizzazione e diventare da vittima, carnefice. Tutto è possibile con questa serie ma, sicuramente, le strade da percorrere e le tematiche da approfondire sarebbero molte.

Quando esce Squid Game 2 su Netflix

Per ora non abbiamo una data certa o una conferma su un possibile contiuo di Squid Game da parte di Netflix ma siamo sicuri che la piattaforma di streaming deciderà di puntare su questo prodotto anche in futuro, soprattutto se la serie continuerà a scalare le classifiche di streaming e farsi amare dai clienti Netflix di tutto il mondo.