Squid Game 2 ci sarà, è in fase di preparazione. Lo rivela il creatore della serie

Sono tutti in attesa della seconda stagione di Squid Game! C'è chi cerca di appurare qualche dettaglio nel finale della serie, chi va alla ricerca di interviste degli attori del cast per scovare commenti che si riferiscano al continuo della serie o chi sta analizzando nel minimo dettaglio la trama del colosso Netflix per scovare nuove teorie affascinanti che potrebbero rivelare qualcosa sulla seconda stagione.

Ma a svelarci qualcosa in più su Squid Game 2 è il creatore, Hwang Dong-hyuk che, in un'intervista ha rivelato non solo che Squid Game 2 ci sarà ma anche che attualmente la nuova stagione è in fase di pianificazione. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ha detto lo showrunner del survival game sudcoreano, a oggi la serie Netflix più vista di sempre con 111 milioni di telespettatori nei soli primi 28 giorni di programmazione, sulla nuova stagione.

Il commento del creatore di Squid Game sulla seconda stagione: «Gi-hun tornerà!»

Che Squid Game 2 ci sarà ne abbiamo la certezza dopo le parole di Hwang Dong-hyuk che ha sottolineato che c'è stata così tanta pressione e richiesta da parte del pubblico di continuare la serie che non ha avuto praticamente scelta. Per ora, però, la trama di Squid Game 2 è tutta nella sua testa e si trova nel processo di pianificazione e parlare di cosa accadrà a Gi-hun è ancora presto ma per certo tornerà sul piccolo schermo della piattaforma di streaming e, come ha sottolineato Dong-hyuk, «farà qualcosa per il mondo».

Il processo di elaborazione della trama di Squid Game, inizialmente pensato come un lungometraggio, ha richiesto 10 anni di lavoro ed è partito tutto da un'idea del 2008. Ci vorrà lo stesso tempo per scrivere Squid Game 2? Noi speriamo di no ma una cosa è certa, anche se ci vorrà del tempo, con la seconda stagione della serie, ci troveremo davanti a un altro grande prodotto di Netflix .