Squid Game 2 ci sarà. La seconda stagione è ufficialmente confermata da Netflix

Era quasi certo ma mancava ancora l'ufficialità da parte di Netflix che oggi, finalmente, è arrivata. Quindi possiamo dirlo forte: Squid Game 2 ci sarà! La piattaforma di streaming, infatti, ha appena confermato, attraverso il suo capo dei contenuti, Ted Sarandos, di voler continuare a puntare su questo survival game sudcoreano che, in pochissimo tempo, ha saputo stravolgere tutte le classifiche di Netflix diventando la serie, non in lingua inglese, più vista di sempre sul colosso dello streaming.

In un'intervista durante l'annuncio dei risultati della piattaforma di streaming relativi al quarto trimestre dello scorso anno, Sarandos, ha dichiarato che la seconda stagione di Squid Game ci sarà senza dubbio, sottolineando, inoltre, con una frase che lascia intendere molto sul futuro della serie sudcoreana, che "l'universo di Squid Game è appena cominciato". Che la storia sarebbe, molto probabilmente, andata avanti lo aveva detto anche il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk facendo riferimento al fatto che saremo tornati a vedere, sul piccolo schermo, il giocatore 456.

Ma quale sarà la trama di Squid Game 2 e quando potremo trovare i nuovi episodi sul catalogo di Netflix? Entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo.

Squid Game 2: cosa accadrà nella seconda stagione

La prima stagione di Squid Game si era conclusa con la morte del creatore dell'infernale gioco del calamaro e la scoperta da parte di Gi-hun, il protagonista della serie, che il suo compagno di avventura, il gocatore 001, era la mente dietro quella mostruosa macchia di morte. Inoltre, la scena finale del survival game, vedeva Gi-hun vivere nella piena miseria nonostante avesse vinto un bel gruzzolo con il gioco dello Squid Game (ma non sono i soldi a fare la felicità) e, dopo aver scoperto che il game continuava ad "arruolare" persone, l'uomo decide di chiamare il numero del biglietto da visita di Squid Game e minacciare l'organizzazione di porre fine, una volta per tutte, al gioco. Possiamo dedurre che il protagonista della serie, nella seconda stagione, metterà a punto un piano per distruggere per sempre il gioco utilizzando la sua eperienza di giocatore e vincitore dello Squid Game.

Quando troveremo Squid Game 2 su Netlix

Non sappiamo ancora quando uscirà la seconda stagione di Squid Game su Netflix ma siamo certi che il regista vorrà prendersi il suo tempo per creare una trama all'altezza della prima stagione, quindi, molto probabilmente, non vedremo i nuovi episodi prima dell'arrivo del 2023.